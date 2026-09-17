Легендарният канадски китарист Дон Рос с първи концерт в България на 15 октомври в клуб "Паве"

На 15 октомври българската публика ще има уникалния шанс да се докосне на живо до творчеството на един от най-влиятелните акустични китаристи на нашето време. Канадският виртуоз Дон Рос (Don Ross) пристига за първия си концерт на живо у нас, а домакин на ексклузивното събитие ще бъде столичният клуб "Паве".

Смятан за истински пионер на съвременния фингърстайл (fingerstyle, или свирене с пръсти), Дон Рос преобразява традиционната акустична китара. Благодарение на феноменалната си техника, той успява да превърне инструмента в цял оркестър, съчетавайки едновременно водеща мелодия, басова линия и динамичен перкусионен ритъм.

Защо да не пропускате това събитие на живо?

Концертът на Дон Рос в клуб "Паве" не е просто поредното музикално събитие, а възможност да видите на метри от себе си артист, който предефинира границите на възможното с шест (или повече) струни. Както казва за него легендарният Брус Кобърн: "Никой не прави това, което Дон Рос прави с акустичната китара. Той влиза в завоите толкова бързо, че си мислиш, че ще се обърне, но никога не губи контрол."

Още: Фестивалът Франкофоли в София става с вход свободен

Ако искате да усетите суровата енергия на акустичния фънк и да станете свидетели на световно ниво виртуозност в интимната и уютна атмосфера на клуб "Паве", отбележете 15 октомври в календара си. Билети могат да бъдат закупени от EpayGO.

Кой всъщност е Дон Рос?

С кариера, обхващаща повече от четири десетилетия, Дон Рос е носител на престижната канадска награда за изключителни постижения в сценичните изкуства "Walter Carsen" (2021 г.). Той остава и единственият китарист в историята, печелил два пъти Американския национален шампионат по фингърстайл китара (през 1988 и 1996 г.). Освен като изпълнител, Рос е високоценен композитор с дипломи по музикална композиция и оркестрация, който редовно създава музика за филми, телевизия, видеоигри и симфонични оркестри. Той е и първият артист на емблематичния лейбъл Candyrat Records, превърнал се в глобален център за акустична китарна революция в интернет ерата.

Уникалният стил "Heavy Wood"

Музиката на Дон Рос е неподражаема смесица от груув, фънк, джаз, фолк и класически традиции. Самият той описва звученето си като "Heavy Wood" — плътен, мощен и тласкащ напред стил. Слушайки го за първи път, човек лесно може да се обърка и да си помисли, че звучат няколко инструмента едновременно.

Тайната се крие в специфичните му техники:

Перкусии върху корпуса на китарата: Вместо да разчита на барабанист, Рос използва дланта и пръстите си, за да удря по тялото на инструмента, създавайки ясни снейр и бас каси, без да прекъсва мелодията.

Прецизна работа с палеца: За разлика от повечето китаристи, той свири с палеца си както надолу, така и нагоре, което му позволява да пресъздава бързи фънк бас линии и слап-бас текстури.

Алтернативни настройки и редки инструменти: Използва нестандартни отворени настройки за постигане на масивен резонанс и свири на инструменти с разширен диапазон — включително баритон китари с дълбок подземен бас, харп китари и 7-струнни модели.

Още: Концертният сезон на Vidas Art Arena вече продължава през цялата година

Още се чудите дали да изчакате?

За да бъде преживяването възможно най-пълноценно и посетителите да могат да се докоснат от възможно най-близо до изпълненията на Don Ross, в продажба е лимитирана бройка от точно 100 билета. Затова съветваме ценителите на акустичната китара да побързат и да запазят местата си предварително ТУК.