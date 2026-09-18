"DARA, върни отличието, не си дорасла": Евгени Минчев възмутен за званието "Почетен гражданин на София"

DARA, върни отличието! Не си дорасла, не си София! Такова мнение изрази Евгени Минчев, коментирайки присъждането на победителката от "Евровизия" на званието "Почетен гражданин на София".

"С дълбока непримиримост изразявам личното си мнение на общественик за удостояването на певицата DARA със званието „Почетен гражданин на София“. Решението е факт, но доколко то стъпва на правдиви основания ... Въпросът ми обаче е прост: Кога София и в чие лице прецени заслугите на това младо момиче , като достатъчни за едно от най-високите отличия на столицата? Победата ѝ на „Евровизия 2026“ е посочена сред основните аргументи за отличието, наред с приноса ѝ към съвременната българска музика и популяризирането на България и София. Но големият успех и почетното гражданство едно и също ли са? И трябва ли възторгът от едно постижение толкова бързо да се превръща в пожизнена обществена титла?", попита Минчев

Според него грешката "е на онези, които в прибързана еуфория започнаха да я кичат с титли и прослава, които връчени наведнъж и толкова рано, могат да се окажат по-тежки от самия успех".

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"Бързането с подобни отличия е несправедливо"

Минчен смята, че почетното гражданство не би трябвало да бъде аплодисмент на момента, а би следвало да е признание за време, устойчивост, принос и биография, доказани далеч отвъд един сезон на славата.

"И тук задавам въпроса си към столичния кмет Васил Терзиев и към Столичния общински съвет: Не беше ли редно да има повече дистанция между триумфа и увековечаването му? Самата наредба на Столична община определя званието като признание за „изключителен принос и заслуги“, изключителни постижения или принос за популяризирането на София. Тези критерии ме объркват, наистина и как точно те са приложими напълно към Дара? Именно затова бързането с подобни отличия ми изглежда несправедливо и към самото отличие, и към хората, чиито имена са били вписвани в него след цял един живот на принос а не на прага на тези постижения", категоричен е той.

"А ако утре някой млад носител на подобна чест попадне в скандал, извърши сериозно нарушение или просто се окаже далеч от обществените очаквания, какво правим тогава? Започваме да отнемаме титлите, които вчера сме раздавали под звуците на фанфари..? Понякога най-голямото уважение към една чест е да не бързаш да я приемеш. София е преживяла векове. Нейното почетно гражданство също трябва да има памет, мярка и тежест", завърши поста си Евгени Минчев.

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