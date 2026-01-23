Фестивалът PHILLGOOD в Пловдив ще има три сцени, обявиха още изпълнители

PHILLGOOD - най-младият фестивал в портфолиото на Fest Team - прави следващата си голяма крачка и не само разкрива нови имена за обявените вече сцени, но добавя и трета, изцяло нова, която разширява още музикалната му вселена. Между 17 и 19 юли на Гребната база в Пловдив програмата се подрежда в три ясно различими притегателни центъра – основна сцена PHILLGOOD, PHILLCOOL и новата електронна сцена PHILLRAVE. С това PHILLGOOD затвърждава амбицията си да се превърне във фестивал на различните светове, вкусове и публики, които съжителстват в едно общо преживяване, а с последната си вълна артисти включва световни визионери и любими български таланти. Разнообразието вече не е само в артистите – над 25% от билетите са закупени от публика извън България, основно от Европа, но и от места като Исландия, Китай, Мексико, Бразилия и Казахстан, което категорично поставя Пловдив на картата на световните фестивални маршрути това лято.

PHILLGOOD сцена

Към обявените The Cure, Gorillaz, Moby, Wolf Alice, Kneecap, Just Mustard, Sleaford Mods, Perturbator, Suede, Einstürzende Neubauten, Thievery Corporation, Apashe & Brass Orchestra, Kadebostany, Hayes & Y и ALI, фестивалът добавя нови артисти, които внасят свежи идеи, музикални експерименти и собствен звук. На главната сцена към програмата на PHILLGOOD се включват още три силни музикални имена. За 17 юли това са британците The Subways със своя заразителен инди рок и ярки китарни рифове, мелодичност и микс от енергия и носталгия, които ги правят любими на фенове по целия свят от началото на 2000‑те. Към сцената в последния ден на фестивала пък се присъединява и проектът Son Lux – експерименталното американско трио, което създава музика на ръба между пост‑рок, електроника и камерна драматургия, с интензивни аранжименти, които пращат публиката в неизвестни музикални територии. Последното име за основната сцена на 18 юли е мултикултурният лондонски квартет Los Bitchos с неговата ярка, инструментална surf-exotica, който за броени години се превърна в едно от най-разпознаваемите лайв имена на съвременната инди сцена. От Glastonbury и Coachella до нашия PHILLGOOD, превръщат всеки концерт в цветно, танцувално и напLos Bitchosълно увличащо преживяване.

PHILCOOL сцена

PHILCOOL оформя своята идентичност около модерни, култови и жанрово освободени артисти с ясно авторско присъствие. На 17 юли на втората сцена, веднага след сета на The Cure, ще се качи легендарната група КЛАС, които отбелязват 40 години на българската сцена, а феновете им с нетърпение очакват да ги видят активни и в съвременния концертен живот. Bulgarian Cartrader, проектът с международен звук и фино съчетание между инди и електронни влияния, е част от програмата за същия ден. На 18 юли PHILCOOL ще посрещне Жлъч & Гена и Jin Monic, имена - част от живия пулс на българската независима сцена. А на 19 юли, в последния фестивален ден, на PHILCOOL, която се очертава като една от най-динамичните фестивални зони, ще видим българите Lunikk и hug or handshake.

PHILLRAVE сцена

PHILLRAVE е най-новата, трета сцена на PHILLGOOD и е естественият дом на електронната музика с характер, задължителна част от фестивалното преживяване. PHILLRAVE събира международно признати артисти от най-интересните и активни течения на клубната сцена днес. На 17 юли Acid Arab, Daniel Avery, Erol Alkan и Ison задават началния ритъм с дийп, техно и съвременни електронни влияния. На 18 юли сцената преминава към новата вълна с Sofia Kourtesis, HAAi, KiNK и Raredub, артисти, познати с динамични, прецизни сетове и силната си връзка с публиката. Финалът на 19 юли е поверен на Kelly Lee Owens, Swimming Paul, Pretty Girl и Liubo Ursiny, които ще затворят PHILLRAVE с хипнотизираща и танцувална електронна енергия.

Подробности за програмата и фестивалния формат е налично на phillgood.ink, а билетите са в ticketstation.bg, като VIP пропуските вече са изчерпани, къмпинг пасовете са напълно разпродадени, а интересът към останалите категории продължава да расте.