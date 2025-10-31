Кому е нужно? България се завръща в конкурса "Евровизия" през 2026 г.

България ще участва в престижния песенен конкурс "Евровизия", който през 2026 г. ще отбележи своето 70-то издание. Завръщането на страната ни е част от стремежа на Българската национална телевизия да популяризира българската култура и талант пред международна публика. "Евровизия" е сцена, на която се срещат култури и се споделят истории. БНТ подкрепя талантливите творци и сме щастливи, че успяхме отново да осигурим възможност за български изпълнител да представи страната ни пред многомилионната аудитория"., заяви генералният директор на БНТ Емил Кошлуков.

През последните години България отказваше да участва в песенния конкурс с основен довод, че таксите за участие са много високи. Сега явно са намерени средства или са заложени такива в бюджета за БНТ за следващата година.

Таксите за участие в "Евровизия" варират и не са еднакви за всички страни. Например, през 2025 г. Гърция е платила 143 243 евро, Ирландия е платила 385 761 евро пак за тази година, а Румъния - 180 000 евро за 2023 г. Не е ясно каква ще е сумата, която ще плати БНТ за участието на страната ни в песенния конкурс през 2026 г.

БНТ в подготовка

"Много се вълнуваме да посрещнем БНТ обратно в семейството на "Евровизия" след тригодишно прекъсване. Завръщането ѝ е поредното доказателство за това, че оставаме обединени от музиката, както и за огромната популярност на конкурса.", споделя директорът на "Евровизия" Мартин Грийн.

Предстоящите месеци ще бъдат посветени на подготовката, свързана с избора на български изпълнител и на песен, които ще представят България на най-голямата музикална сцена в Европа. Подробности за формата и участието ще бъдат обявени допълнително, съобщават от Българската национална телевизия.

Двата полуфинала на "Евровизия 2026" ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май. Австрия посреща музикалния форум след победата на австрийския изпълнител JJ с песента "Wasted Love" през 2025 г. в Базел, Швейцария. Виена ще бъде домакин на песенния конкурс за трети път – след 1967 г. и 2015 г.

През годините "Евровизия" утвърди своето място като едно от най-мащабните културни събития в света. Последното издание на конкурса привлече телевизионна аудитория от 166 млн. души, което е с 3 млн. повече спрямо 2024 г. Извън 37-те страни, участвали през 2025 г., фенове от други 109 държави и територии гласуваха за фаворитите си.