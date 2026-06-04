Концертът на Tricky в София се мести на по-голяма сцена

Tricky - един от най-влиятелните и жанрово безстрашни артисти на последните десетилетия, посреща още повече фенове с концерт на открито на Vidas Art Arena на 12 юни. Планираното във FOMO the club гостуване на легендарния артист се мести на открито и на по-голяма сцена, която да събере всички желаещи да се докоснат до новата лайв концепция на звездата. Всички вече закупени билети важат без презаверка и нужда от каквито и да е било действия от страна на публиката. Последни бройки билети може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 51 евро.

В края на април Tricky oбяви издаването на 15-ия си студиен албум "Different When It’s Silent" след цели шест години пауза. Албумът обещава на феновете завръщане към отличителните за артиста ритми от началото на кариерата му с дебютния му албум "Maxinquaye" от 1995 г.

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Tricky е един от най-влиятелните и дръзки изпълнители в трип-хоп жанра. Известен е със своите емблематични бавни дъб ритми, повлияни от рок и блус. Музикантът започва кариерата си в The Wild Bunch, които по-късно се превръщат в легендарните Massive Attack. Той пробива в английската ъндърграунд сцена със своя запомнящ се експериментален и авангарден дух. Трип-хоп легендата изгражда нестандартния си имидж както със соло албуми, така и в работата си с изпълнители като Massive Attack, Bjork и PJ Harvey.

На 12 юни Tricky се завръща в България с голям концерт на Vidas Art Arena, представяйки първия сингъл "Out Of Place" от новия си албум, който е колаборация с позната на феновете на Tricky полскa вокалистка Marta Zlakowska. Последни бройки билети може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 51 евро. Актуална информация за събитието следете тук.