Hellbound: Обещаващото бъдеще на българската метъл сцена

Не знам дали българската музика като цяло е във възход, но със сигурност метъл сцената ни се радва на сериозен подем. Родните "тежки" музиканти творят, развиват се и почти нон-стоп обикалят страната и излизат извън границите ѝ, за да правят това, което най-много обичат - да свирят на живо пред своята публика. Днес фокусът ми е насочен към едни млади момчета, ама толкова млади, че чак е нереално. Кръстили са се Hellbøund и са от Бургас, вече имат един албум зад гърба си, а преди по-малко от месец се класираха на престижното трето място на Wacken Metal Battle на най-големия метъл фестивал в света.

Hellbøund по време на Wacken Metal Battle Bulgaria през юни, когато спечелиха правото да представят страната ни на най-големия метъл фестивал, снимка: BGTSC

Целта на Wacken Metal Battle е да открива нови таланти, а Hellbøund са не просто талантливи - те са силно обещаващото бъдеще на българската метъл сцена. Бъдеще, за което ми се иска да се говори повече и да се погрижим да се развие така, както трябва.

Но кои са Hellbøund, за какво се борят и накъде са тръгнали? Нека разберем от Ярослав Дейнека - Яро (китара), който дава "здравословна доза контролиран хаос" в звученето на групата.

Снимка: Hellbøund/Facebook

Здравей и благодаря, че се съгласи за това интервю. Представи ни групата – кои сте вие, как и кога се събрахте – каква е историята на Hellbøund?

Ние сме Hellbøund – петима приятели от Бургас, които намериха общ език в тежката музика. Групата се роди преди няколко години. Започнахме от малки клубове, сами си носехме техниката, сами правехме всичко. Постепенно това прерасна в нещо много по-голямо - общност, енергия и послание. Според нас се получи много по-добре от това, което си представяхме в началото.

Третото място на Wacken Metal Battle е изключително постижение. Според теб с какво впечатлихте журито и усещахте ли предварително, че ще постигнете подобен успех?

Wacken беше сбъдната мечта. Смятаме, че журито усети енергията и искреността ни - ние сме на сцената, за да изживеем музиката, а не просто да я изсвирим. Винаги вярваме в това, което правим, но такъв резултат наистина надмина очакванията ни.

Вече сте имали участия на различни български фестивали и по клубове. На коя сцена мечтаете да излезете в световен мащаб? А коя група или артисти мечтаете да подгрявате?

Мечтаем за големите сцени на фестивали като Hellfest, Download, Bloodstock. А като подгряващи - би било чест да свирим редом до групи като Gojira, Slipknot или Metallica.

Разкажи ни за "jumbish metal" стила, който си е лично ваше "изобретение".

"Jumbish metal" е нашата шега и в същото време сериозна кауза. Това е смес от тежки рифове, енергични брейкдауни и малко хаос - но такъв, който те кара да се усмихваш и да скачаш. Това е музика, която не се взима прекалено сериозно, но те удря точно в сърцето.

Няма как да минем без въпроса за вдъхновението: кои са музикалните ви "учители" на българската и световната сцена?

В България черпим сила от групи като Coolden, Тоталштета и Odd Crew, които показват, че всичко е възможно, ако си отдаден. Световно - много влияния: от Metallica и Pantera до Bring Me the Horizon и Gojira.

Вие сте много млада група, но вече имате дебютен албум зад гърба си, трето място на Wacken Metal Battle и все по-солидна фен база. Какво се крие зад успешното начало на групата?

Работохолизъм, дисциплина и любов към това, което правим. Няма тайна - просто постоянство и готовност да дадеш всичко. Ако нямаше да обичаме това, което правим - нямаше как да достигнем до това място.

Дебютният ви албум "H.E.A.T" съдържа парчета на английски и на български език. Търсите ли все още "комфорта" в това отношение или се чувствате еднакво добре и на двата езика?

И двата езика имат своята сила. Английският ни свързва със света, българският носи най-суровата емоция. За нас е важно песента да звучи честно - независимо от езика.

Има ли някаква цялостна концепция в албума или като дебютен е събрал всичко, което сте написали в последно време?

"H.E.A.T" е комбинация - от една страна представя различни лица на Hellbøund, от друга страна носи общата идея за енергията и огъня вътре в нас.

Кои са най-големите трудности за млада банда като вас по пътя в музикалния бизнес? А кога ви е било най-лесно?

Най-трудно е, че трябва сами да сме мениджъри, техници, маркетолози и музиканти едновременно. Лесно ни е и то само до някоя степен, единствено когато излезем на сцената - там всичко си идва на мястото.

Пишете ли вече нова музика за следващ албум или сте си дали време за творческа почивка?

Почивка няма. Вече работим по нови идеи, някои песни са почти готови. Искаме следващото издание да е още по-ударно и зряло.

И за финал – да си представим Hellbøund след 10 години: каква искате да бъде асоциацията на меломаните в България, когато чуят името на групата?

Искаме хората да казват: "Hellbøund - това е бандата, която промени българската метъл сцена и доказа, че оттук може да тръгне нещо голямо."

Интервю на Неда Ковачева