Официално: Само два български града се борят за домакинството на "Евровизия"

Бургас и София остават в надпреварата за домакинството на "Евровизия 2027", след като Пловдив и Варна отпаднаха от процедурата по избор. Това съобщава официалният сайт на песенния конкурс, като се позовава на информация от Българската национална телевизия (БНТ). Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн благодари на Пловдив и Варна за проявения интерес и усилията при подготовката на кандидатурите.

"Благодарим на Пловдив и Варна за тяхната страст към конкурса за песен на "Евровизия" и интереса им да бъдат домакини на това събитие, което обединява милиони хора по света със силата на музиката. Такава интензивна конкуренция между градовете подчертава значителните икономически и социални ползи от домакинството. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за събитието догодина в цяла България и се надяваме, че и двата града ще бъдат част от националните тържества през май следващата година", заяви Грийн. Още: Графикът е готов: Загатване кога през май ще е "Евровизия" и кога пускат билетите

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова също изказа благодарност към екипите на четирите кандидатстващи общини за подготовката и представянето на проектите им.

"Бихме искали да подчертаем, че това решение се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под въпрос неоспоримите силни страни на вашите градове или техните утвърдени традиции в музиката, културата и международните фестивали. Това създава и възможности за тяхното участие в програмата от съпътстващи събития", посочи Милотинова. Още: Решението е взето: Вече е ясно ще участва ли Израел на "Евровизия" в България

Очаква се окончателният избор на град домакин да бъде направен и официално обявен през следващите седмици.

България спечели правото да организира "Евровизия 2027", след като Дара триумфира с песента Bangaranga на финала на конкурса във Виена през май тази година.