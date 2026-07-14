Kaufland отбелязва 20 години присъствие в София

Първият обект на веригата в столицата е в кв. „Младост“ 3

С много изненади за клиентите на Kaufland в кв. „Младост“ 3 компанията отбелязва днес 20-годишното си присъствие в столицата. Именно хипермаркетът в „Младост“ е първият обект на веригата в София, който отваря врати точно преди 20 години. В него работят 88 служители, като трима от тях са от откриването на магазина. Само в този обект в столицата за последните 10 години са регистрирани близо 14,5 млн. касови бележки.

Хипермаркетът в „Младост“ е многократно модернизиран и притежава престижния международен EDGE сертификат (Excellence in Design for Greater Efficiencies) за устойчиво строителство от Световната банка. Той удостоверява, че сградите постигат минимум 20% спестяване на енергия, вода и вложени строителни материали.

Към момента Kaufland има 20 хипермаркета в София, като общите инвестиции на компанията в столицата надвишават 600 млн. лева.

Ритейлърът осигурява работа в София на близо 1700 служители, като за последните 20 години е изплатил над 180 млн. евро за заплати и социални придобивки. Така приносът на Kaufland като работодател се измерва не само в броя работни места, а и в по-широката подкрепа за сигурността и доходите на служителите.