Мила Роберт ще подгрява Noga Erez в София на 12 август

На пръв поглед между тях няма много общо.

Едната идва от международната алтернативна сцена, пяла е на фестивали като Coachella и Lollapalooza и събира милиони слушания с музика, която е неочаквана, непослушна, но не излиза от главата ти. Поп музика за хора, които не обичат поп.

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Другата е сред най-обсъжданите имена на българската сцена през последните години, способна в рамките на една песен да съчетае поп култура, ирония, театър, социален коментар и естетика, която отказва да се подчинява на каквито и да било очаквания. В крайна сметка човек се пита "Сега това чалга ли е, и ако да, защо ми харесва, след като не слушам чалга?".

На 12 август обаче Noga Erez и Мила Роберт ще се окажат част от едно и също музикално събитие в София. Световната алт-поп звезда идва за първи път в България като хедлайнър на THE ANTI-FESTIVAL, а сред артистите, които ще се качат на сцената преди нея, е Мила Роберт - непослушното дете на българската поп сцена. Ще я последват Жлъчката х Тромбони и IVA.

Общото между тях е повече, отколкото изглежда на пръв поглед.

Ако Noga Erez е артистът, който разчупва границите на съвременния поп, то Мила Роберт от години предизвиква представите за това какво българската публика уж харесва и не харесва.

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Мила Роберт смесва висока и масова култура, поп и пърформанс, самоирония и сериозни послания. През последните години успя да се превърне в един от малкото български артисти, които не следват тенденциите, а създават свои собствени.

По сходен начин Noga Erez отказва да избира между комерсиалното и алтернативното. Нейните песни звучат достатъчно заразително за големите фестивални сцени, но същевременно говорят за алгоритмите, информационния шум, социалните мрежи и тревогите на дигиталното поколение.

И двете артистки работят в територията между поп музиката и провокацията.

И двете отказват да се поберат в готови категории.

И двете предизвикват публика, която често идва с определени очаквания и си тръгва с напълно различни впечатления.

Така концертът на 12 август се очертава не просто като поредното гостуване на международен артист, а като среща между различни в естетиката и звука си музиканти, които по свой начин поставят под въпрос правилата на поп културата.

Билети за концерта на Noga Erez могат да се закупят тук.