OPEN BUZLUDZHA 2026 превръща Бузлуджа в площадка за вълнуващи открития

Да станеш герой от бъдещето. Да се изгубиш в театър от друга планета. Да се разходиш из Бузлуджа, без да прекрачиш прага ѝ. Да бъдеш част от колективен дигитален колаж.

Това не е научна фантастика. Това е част от дневната програма на OPEN BUZLUDZHA 2026 от 14 до 16 август. Под мотото "Усети бъдещето" шестото издание на фестивала превръща монумент Бузлуджа в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технологии, изкуство, природа и музика се преплитат в десетки дневни преживявания за малки и големи.

Фотограф: Иван Шишиев

Вечерната програма на OPEN BUZLUDZHA 2026 вече обеща едно изключително музикално изживяване. След концертите на Роби, Прея, Мона и Тригайда вечерите ще продължават с DJ сетове до първите слънчеви лъчи. Зад пулта ще застанат Pacho, Bagerziev, Dimitar Petrov, Scarabei (Sake), The Foreigners, Julieta Intergalactica, FineApple Beats, Peril, Mr. X и Fey.

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По време на музикалната програма монументът оживява чрез впечатляващо 3D мапинг шоу. Тази година зрителите ще видят изцяло нов спектакъл - "Concrete Dreams", който кани публиката на поетична среща между бъдеще и спомен, между светлина, бетон и сън. Автори на шоуто са създателите на Фестивала на светлините LUNAR.

Миналогодишното издание на OPEN BUZLUDZHA събра 10 000 посетители, а според анкетно проучване 96% от тях биха препоръчали фестивала на свои близки и приятели. Тази година организаторите надграждат преживяването с най-богатата дневна програма досега.

Фотограф: Иван Шишиев

За първи път широката публика ще може да преживее Бузлуджа чрез цялостна дигитална екосистема - първият аудиогид за монумента, нова интерактивна карта на региона и отличения с награда за иновации дигитален двойник. Заедно те създават първия цялостен съвременен разказ за Бузлуджа, който надхвърля познатите митове и представя мястото през неговата архитектура и изкуство, човешки разкази, история, противоречия и възможно бъдеще.

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Всеки ден посетителите ще могат да се срещнат с екипа на организаторите от "Проект Бузлуджа" и с международни експерти в разговори за архитектура, реставрация и истории. Сред специалните гости са проф. Елизабет Мерк - главен урбанист на Мюнхен и директор "Градско планиране" на града, проф. Томас Данцл - ръководител катедра "Реставрация" в Техническия университет в Мюнхен и проф. Патрик Лийч от европейската културна мрежа "ATRIUM".

Тази година за първи път фестивалът кани своите посетители да станат част от бъдещето като създадат или донесат свой футуристичен костюм. Те ще имат възможност да се включат в космическо дефиле към летящата чиния на Бузлуджа, с което ще бъде даден старт на фестивалната вечер под залязващото слънце. Най-смелите и оригинални визии ще получат специални награди.

В работилниците всеки ще може да изработи собствено бижу от мозайка с реставраторите на проекта, да изгради покривната конструкция на Бузлуджа от... спагети и да участва в колективна художествена инсталация - част от дигитален колаж.

Сред преживяванията е и аудио пърформансът "Нонумент 1.0", който превръща самите посетители в герои на театрално представление. Любителите на природата могат да се включат в организирани леки преходи из Стара планина, а всички желаещи да научат нови движения и да се запознаят с нови хора са поканени да се включат в балфолк - социални танци от цяла Европа.

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Фестивалът е преживяване за цялото семейство. Детските активности ще превърнат най-малките посетители в изследователи с космически ателиета, творчески работилници, игри за безопасен интернет, рисуване и интерактивни предизвикателства. Децата ще могат да експериментират, да създават, да откриват нови светове и да се забавляват, докато развиват своето въображение и любопитство.

Това лято OPEN BUZLUDZHA 2026 кани посетителите да погледнат напред, към бъдещето. Не като зрители, а като участници. От 14 до 16 август монументът ще оживее чрез музика, светлина, технологии, творчество и хора, които не искат да чакат бъдещето, а да го създават.