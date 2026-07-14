Джей-Зи отпразнува 30 години на сцената с грандиозни концерти (ВИДЕО)

След години, през които предпочиташе спорадични изяви, американският рапър и музикален продуцент Джей-Зи се завърна на сцената за три грандиозни концерта пред десетки хиляди зрители в родния си град Ню Йорк. Рапърът изнесе трите си шоута пред публиката на препълнения стадион "Янки" в Бронкс, като на сцената заедно с него излязоха звезди като съпругата му Бионсе, Риана, Еминем, Фарел Уилямс, Алиша Кийс, Ъшър, Нас и Пуша Ти, предаде АФП.

Третият концерт, изнесен в неделя късно вечерта, беше белязан от закъснение от няколко часа. Според организаторите "стотици" фенове са се опитали да влязат без билети, което е принудило охраната да затвори входовете, а след това да ги отваря постепенно. В резултат на това на зрителите с билети им е отнело часове да влязат, като някои твърдяха в социалните мрежи, че изобщо не са успели. Джей-Зи е излязъл на сцената малко след полунощ, видимо раздразнен, и се е извинил за чакането.

След инцидента обаче публиката запя с пълно гърло парчетата на 56-годишния рапър, завършвайки с мега хита му "Empire State of Mind", превърнал се в неофициален химн на Ню Йорк, където всяко представление на Джей-Зи се посреща като завръщане към корените.

Джей-Зи - икона на американския хип-хоп

"Малко са хип-хоп артистите, способни да напълнят толкова легендарен стадион като "Янки". Още по-малко са онези, които успяват да го направят, разчитайки предимно на репертоар, създаден преди няколко десетилетия", отбелязва пред АФП Тимъти Уелбек, специалист по афроамерикански изследвания в университета "Темпъл".

Последният албум "4:44" на Джей-Зи е от 2017 г. За два от трите си концерта обаче той избра да постави акцент върху албуми, първият от които - "Reasonable Doubt", е на 30 години, а вторият - "The Blueprint", е на 25, като и двата са оставили следа в историята на хип-хопа.

Ако Джей-Зи донякъде се е оттеглил от сцената и студиата, това се дължи преди всичко на факта, че бившият дребен наркодилър от Бруклин днес е станал бизнесмен на пълно работно време. Той е първият рапър милиардер в историята според сп. "Форбс", с финансови интереси в спорта, алкохолната индустрия, медиите и модата.

Далече от уличния рап, белязал началото на кариерата му, Джей-Зи е затвърдил статута си на бляскава икона като част от двойката с Бионсе - друга световна суперзвезда. Съпрузите редовно фигурират сред най-влиятелните личности в света на шоубизнеса.

На сцената в Ню Йорк Джей-Зи се върна към корените на своето изкуство. Той изпълняваше песен след песен - не непременно хитове, докато публиката му отговаряше като ехо, като голяма част от нея знаеше наизуст дългите им текстове.

След като три пъти напълни стадион "Янки" с общо между 135 000 и 140 000 души, Джей-Зи ще излезе на сцената през септември на "Стад дьо Франс" в Париж, както и на стадиона на "Тотнъм" в Лондон, а накрая и в Лос Анджелис.

Наблюдатели и почитатели си задават въпроса дали това е прелюдия към други нови проекти. "Спекулациите за евентуалното излизане на нов албум на Джей-Зи през тази година са в разгара си. Ако той наистина издаде нов албум, това може да го подтикне да предприеме по-мащабно турне", казва Тимъти Уелбек.

Източник: БТА