High Vis идват в София със Scarlet като специален подгряващ артист на 16 юни

На 16 юни City Stage ще посрещне една от най-вълнуващите нови групи на британската алтернативна сцена – High Vis, но преди това вечерта ще започне с българската пост-пънк алтернативна банда Scarlet. Срещата между двете формации обещава вечер с интензивна енергия, силни емоции и звук, който преминава през пост-пънк, алтернативен рок и мелодични електронни влияния. Билети за събитието може да откриете в мрежата на Ticket Station на цени от 25 евро.

High Vis са от артистите, които трудно могат да бъдат поставени в конкретна рамка. Групата тръгва от лондонската хардкор сцена, но бързо оформя собствен стил, в който тежестта и енергията на пънка срещат мелодичността на британската алтернативна музика. В последните години High Vis се превръщат в едно от най-коментираните имена на новата британска сцена. Групата печели внимание с концертите си из Европа и Великобритания с музика, която съчетава лични истории и социална емпатия с напрежението и динамиката на съвременния пост-пънк. В техните песни има интензитет и уязвимост едновременно – комбинация, която ги отличава и им носи все по-широка публика.

Най-новият им албум "Guided Tour" затвърждава тази посока – запис, който звучи уверено и свободно, преминавайки през различни текстури и настроения, без да губи характерната енергия на групата. Именно това превръща High Vis в една от най-интересните концертни банди в момента – с живо изпълнение, което е едновременно мощно и напълно отдадено на публиката.

За Scarlet

Преди те да донесат своя "пост-индустриален британски misery punk" на сцената, на нея ще се качат Scarlet – една от най-интересните нови групи на българската алтернативна сцена. Създадена в Бургас през 2023 г. от петима приятели, бандата бързо привлича внимание със своя отличителен звук, който смесва пост-пънк, алт рок, ню уейв и електронни елементи. Музиката им съчетава меланхолия и нежност с dream pop китари и танцувални ритми, а текстовете им улавят историите и емоциите на тяхното поколение.

През последната година Scarlet изграждат сериозно присъствие с концерти в Бургас, София, Пловдив и Велико Търново, както и участия на фестивали като Station Street Fest и Buzludzha Fest. Дебютният им сингъл "Слънчоглед" се превръща в любим трак на алтернативната сцена, печели второто издание на "Младежки конкурс за нова песен" на "Музикаутор" и носи на групата номинации за Годишните Музикални Награди на БГ Радио 2025, както и признание от Българското национално радио.

В момента Scarlet работят по дебютния си албум, който се очаква да излезе през юни 2026 г. и е вече сред най-очакваните нови български алтернативни записи за годината.

Концертът на 16 юни в City Stage ще събере на една сцена две групи от различни музикални сцени, обединени от същото усещане за искреност, енергия и съвременен алтернативен звук. High Vis ще донесат характерния си суров британски интензитет, а Scarlet ще дадат силно начало на вечерта като един от най-свежите гласове на българската сцена.

Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 25 евро.

