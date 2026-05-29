Легендата Ингви Малмстийн със специална видеопокана към българските фенове за концерта в София

Виртуозът и гений на съвременната рок сцена, Ингви Малмстийн, изпрати специално видеообръщение към българските си фенове във връзка с предстоящата си визита у нас. Легендарният китарист избра RIVETSKULL за директен съпорт на концерта си в София! Комбинацията от стила на Ингви и сиатълското звучене на Rivetskull обещава поредната много силна вечер в Joy Station!

Концертът ще се състои в столичния клуб Joy Station на 15 юли от 20:00 часа. Билети за събитието са в продажба онлайн от тук: https://www.eventim.bg/eventseries/yngwie-malmsteen-4116598/ и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна. Текущата цена е 50 евро (97,79 лв.), като се очаква да бъде повишена.

Още: Garbage в София: Музикален ураган в точното време и на точното място (СНИМКИ)

Събитието е 18+. Затова лица под 18 години се допускат само с придружител, притежаващ редовен билет и попълнена декларация. Само деца до 7-годишна възраст влизат без билет.

Организаторите на събитието от BGTSC напомнят, че като член на Сдружение "Сцена музика" (СНЦ), спазват стриктно етичния кодекс и професионалните стандарти за провеждане на музикални събития в България.

Още: Финалът на Wacken Metal Battle Bulgaria 2026 ще е в деня на Slayer