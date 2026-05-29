Годишният доклад на CISAC за 2026 г.: темите за изкуствения интелект и авторското право стават все по-неотложни

Международната конфедерация на дружествата на авторите и композиторите (CISAC) публикува своя Годишен доклад за 2026 г., в който поставя във фокус една от най-важните теми за бъдещето на творческия сектор – как изкуственият интелект (ИИ) променя средата за създаване, използване и защита на авторско съдържание.

Докладът очертава година на активна международна работа по теми, които вече не са само технологичен въпрос, а засягат пряко труда, доходите и правата на творците. Сред тях са използването на защитени произведения за обучение на ИИ системи, липсата на достатъчна прозрачност, нуждата от справедливо възнаграждение и ясни правила за съдържание, генерирано с помощта на изкуствен интелект.

„Изкуственият интелект се развива по-бързо от правилата, които защитават творците“, заявява Бьорн Улвеус, съосновател на ABBA и президент на CISAC. По думите му, ако прозрачността и справедливото възнаграждение не бъдат заложени в разработването на системите за генеративен изкуствен интелект от самото начало, последствията ще бъдат понесени от творците по целия свят.

Точно преди година МУЗИКАУТОР беше домакин на най-значимото събитие в областта на авторските права в музиката – Общото събрание на Международната конфедерация на авторите и композиторите CISAC GA 2025, София.

„Темите, поставени преди година в София, днес са още по-належащи за решаване. Дебатът за изкуствения интелект вече се задълбочава – не само около въпроса как се използват съществуващи произведения, но и как ще бъде разпознаван, регулиран и възнаграждаван човешкият творчески принос в новата дигитална среда,“ коментира изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР – Иван Димитров.

Наред с темата за ИИ, докладът поставя акцент и върху други ключови въпроси за авторите – възнаграждението за авторите от частно копиране, правото на справедливо договаряне на тарифи за препредаване на аудиовизуално съдържание, както и развитието на глобалните системи за коректно идентифициране на регистрирания авторски репертоар.

Годишният доклад излиза броени дни преди юбилейното 100-годишно Общо събрание на CISAC, което ще се проведе на 4 юни 2026 г. в Париж. Делегация на МУЗИКАУТОР ще вземе участие в събитието, което продължава глобалния разговор за мястото на човешкото творчество в епоха на изключително бързо технологично развитие. Във фокуса остават правилата, които трябва да гарантират защита, прозрачност и справедливо възнаграждение за авторите.