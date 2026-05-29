Завръщане след тежък инсулт: Янко Бръснаря и The Pomorians атакуват July Morning с новия сингъл "Хамелеон"

След година и половина принудително затишие, група The Pomorians се завръща на сцената с по-мощен звук от всякога и чисто ново парче, озаглавено "Хамелеон". Премиерата на видеото към сингъла ще бъде на 1-ви юни (понеделник), Деня на Хардкора, точно в 18:00 ч. в официалния YouTube канал.

Това завръщане е истински триумф на волята и музиката, тъй като емблематичният фронтмен на бандата, Янко Бръснаря, премина през изключително тежка житейска битка и продължаващо и в този момент възстановяване след прекаран тежък инсулт. Днес той е готов отново да застане пред публиката, за да изкрещи текстовете, които лекуват.

Голямото завръщане на сцена ще се състои на най-магическото място – морският бряг в Бургас, където The Pomorians ще бъдат сред хедлайнерите на тазгодишното посрещане на July Morning.

"Новият ни сингъл "Хамелеон" носи характерната за групата бунтарска енергия, преплетена с дълбок и безкомпромисен текст. Проектът е изповед за двойните игри в живота, илюзиите на съвременния свят и експлозията, която ни кара да продължим напред.", казват от групата.