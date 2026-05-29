Garbage в София: Музикален ураган в точното време и на точното място (СНИМКИ)

Има нещо много лично, драматично, но и омагьосващо в това да гледаш на живо музикалните си идоли от младостта. Хем неминуемо се пренасяш в онези години, хем се отстраняваш и поемаш емоцията от настоящето си. Такъв бе случаят с концерта на Garbage в София на 28 май на Vidas Art Arena, който се състоя по покана на Fest Team. Безпощадни, откровени и без всякакви претенции за легендарност (макар да са безспорно легендарна банда), Шърли Менсън и компания ни накараха да левитираме между миналото и настоящето в емоционалната въртележка на неповторимата им музика.

Фотограф: Цветан Узунов

Шърли, която съвсем скоро ще навърши 60 години и успя да се възстанови от тежка контузия, изнесе на гърба си този музикален ураган, на чиито пориви съвсем доброволно се оставихме. Чухме идеален микс от стари хитове и нова музика. Началото бе дадено с "There's No Future in Optimism" и Hold" от новия албум "Let All That We Imagine Be the Light". Последваха класиките "I Think I'm Paranoid" и "Stupid Girl", а до края на вечерта чухме още "Vow", "No Horses", "Control", "Cherry Lips (Go Baby Go!)", "Push It" и др. Финалът, разбира се, беше сложен с "I'm Only Happy When It Rains", като това парче бе изпълнено за 1000-ен път на живо.

Софийският концерт на Garbage беше в точното време и на точното място. И още по-важното - пред точната публика. Затова и спойката между хората на терена и изпълнителите на сцената стана мигновено. Нито една от страните не трябваше да положи усилие, за да се свърже с хората отсреща. Казвам това, тъй като сравнявам софийския концерт с шоуто на Garbage, което гледахме на Hills of Rock през 2019 г. Тогава те бяха хедлайнери в третата вечер, но усещането беше, че масовата публика на фестивала няма силен интерес. А и преди тях излезе дет метъл бандата Children of Bodom и стиловият преход беше много труден. Тогава Garbage сякаш се удариха в тази невидима стена, която остави послевкус на един по-скоро дистанциран концерт. Нещо тогава не ни достигна.

Сега обаче, в сърцето на всеки един, който беше на Vidas Art Arena на 28 май, със сигурност е останало всеобхватно блаженство, щастие и меломанска удовлетвореност. Макар хронологично да беше втори, това всъщност беше първият истински концерт на Garbage в България. Пълнокръвен, концентриран и без забележки.

Автор: Неда Ковачева