LUTHARO и ROSES Of THIEVES ще са съпорт на ALESTORM в София

LUTHARO и ROSES Of THIEVES ще подкрепят концерта на ALESTORM, който ще се състои на 29 ноември 2025 година в столичния "Joy Station" от 20:00 часа. Събитието е част от европейското турне, представящо най-новият албум "The Thunderfist Chronicles", издаден преди два месеца от Napalm Records.

За съпорт бандите

Снимка: H-Music

LUTHARO са мелодичната метъл група, която пристига с какофония от всичко, което е метъл. Канадските метъли ще представят характерната си смесица от традиционен хеви метъл, мелодичен дет метъл, траш метъл и още какво ли не. Групата налага звука си с извисяващи се мелодии, смазващи рифове и безмилостна сила. Очаквайте хаос в бокса и разтърсващо главоблъскане, когато чуете тези песни от сцената.

Снимка: H-Music

ROSES OF THIEVES са изгряващи унгарски фолк-пънк-EDM-метъл фюжънисти, водени от Ивет Дудаш, носещи буря от звуци и традиционни мелодии, които се срещат за електронни пакости, с парещите китарни рифове и неповторимия пулс на акордеона. Песните им са едновременно бунтарски и традиционни, и буйни, честващи наследството и неговата тежест.

Билети за това шоу се продават онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Цената им до 11:00 часа на 29 август ще е 60 лева, а след това постепенно ще стане 69 лева. Електронната версия на билетите не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана на входа директно от телефон.

Деца до 7-годишна възраст (вкл.) влизат без билет. Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: (https://securitysks.com/?page_id=734).