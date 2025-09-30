Младите виртуози на ударните инструменти Аглея Канева и Александър Вичев с дебют в "Европейски музикален фестивал" 2025

На 13 октомври 2025 г. от 19:30 ч. в Централния военен клуб, "Европейски музикален фестивал" представя за първи път в своята програма дуото Аглея Канева и Александър Вичев – виртуозни млади изпълнители на ударни инструменти, които предизвикват истинска сензация със своята шеметна сценична кариера. Двамата 17-годишни музиканти, възпитаници на НУМТИ "Добрин Петков" в Пловдив вече жънат успехи на големи международни конкурси и впечатляват с изключителна техника, синхрон и енергия, които завладяват сърцата на публиката. През 2024 г. те спечелиха първа награда в категория "Камерни ансамбли" на IV. Национален конкурс "Кантус Фирмус", което им осигури самостоятелен рецитал във фестивала.

Фотограф: Иво Чупетловски

Програмата на концерта обещава истинско музикално приключение. Ще прозвучат композиции, които обхващат богат стилов диапазон от барока до нашето съвремие. Сред тях са два клавирни концерта от Йохан Себастиан Бах, популярният Прелюд в сол минор от С. Рахманинов и прочутата миниатюра "Полетът на бръмбара" от Н. Римски-Корсаков. Централно място в програмата заемат две творби от изтъкнатия френски композитор и перкусионист Еманюел Сежурне, чието творчество е силно повлияно от джаза и популярните стилове: Концерт за вибрафон и маримба и "Gotan концерт" в аранжимент за две маримби. Дуото ще изпълни също и пиесата "Face2Face" от Х. Лиу, която е ключова в кариерата на ансамбъла, защото е първата творба, която изпълняват заедно на сцена преди 4 години, и с която печелят огромен успех. А публиката ще има възможност да чуе и премиерата на "Фантазия" за две маримби, създадена именно за концерта от брата на Александър, пианиста Виктор Вичев.

Повечето от пиесите в селекцията са специално адаптирани за дуото от самия Александър Вичев, който има амбицията да развива репертоара на ансамбъла и с други аранжименти.

Билети за концерта са налични онлайн на Ticketsbg и на място преди събитието. "Европейският музикален фестивал" 2025, организиран от "Кантус Фирмус", се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития на Столична община за 2025 г.

Кои са Аглея Канева и Александър Вичев

Снимка: Европейски музикален фестивал

Аглея Канева и Александър Вичев са родени в Пловдив. Те са възпитаници на Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" и учат в класа на именития педагог Пенчо Пенчев – носител на отличията "Кристална лира" (2022) и "Златен век" (2023). Любовта към ударните инструменти се появява почти по един и същи начин при двамата изпълнители: те са очаровани от звука на перкусиите, след като слушат изпълнения на живо още в детска възраст и бързо вземат решение да се посветят на изкуството. Сред голямото семейство на "ритмичните" инструменти, те и двамата избират маримбата, заради нейните големи динамични и експресивни възможности, които позволяват пълноценно музициране.

Фотограф: Петър Петров

Дуото е създадено през 2021 г. и само за четири години постига впечатляващи сценични успехи. Аглея и Александър са реализирали съвместни изяви с ансамблите "Софийски солисти", Симфониета Шумен, Камерен оркестър Хасково и други формации. Сред най-значимите им изяви са концерти в зала "България" и на Ларгото в София, участие в юбилейната 30-а церемония "Златно перо" 2025 г. в Сити Марк Арт център, както и на други сцени в страната. През последните две години Аглея и Александър печелят поредица престижни международни отличия, сред които: Absolute Winner на World’s Best Musicians Competition (2023), където се състезават с 282 участници от 51 страни. Носители са на първи награди от конкурси в Париж, Турку (Финландия), Лугано (Швейцария), Виена, Италия и др.

Фотограф: Петър Петров

В България дуото също е високо оценено – две поредни години са номинирани за наградата "Музикант на годината" на БНР (програма "Хоризонт"), а през 2024 г. получават "Почетна значка на град Пловдив" за принос към културата. През 2025 г. са отличени с Голямата награда на Фондация "Енчо Керязов" в категория "Изкуство".

Предстоящата учебна година е ключова за двамата млади музиканти, за които предстои завършването на 12-и клас в Музикалното училище в Пловдив. Те мечтаят да продължат образованието си в Европа, като стремежът им е да следват заедно, за да могат да запазят ансамбъла, който по думите им е "нещо незаменимо и много ценно за тях".

