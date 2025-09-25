Войната в Украйна:

25 септември 2025, 13:06 часа 259 прочитания 0 коментара
Vienna Mozart Orchestra ще изнесат специален концерт на 25 октомври в НДК

VIENNA MOZART ORCHESTRA ще представят специален концерт по случай 200 години от рождението на Краля на валса Йохан Щраус. Величественото събитие ще се състои от 20:00 часа на 25 ноември в зала 1 на НДК. На 25-и октомври тази година се навършват 200 години от рождението на Йохан Щраус-син (1825–1899). В чест на голямата годишнина VIENNA MOZART ORCHESTRA ще направи турне с нова и специална концертна програма, а София ще е една от най-важните спирки навръх рождения ден на великия композитор

Юбилейният концерт ще включва спиращи дъха изпълнения, които отбелязват най-важната дата във виенската културна програма през октомври 2025 г. Изящните музиканти заедно с двама певци и танцьори ще ни отведат на незабравимо пътешествие сред световноизвестните произведения на Йохан Щраус.

Ще се потопим във вечер, изпълнена с музика и забавления, посветена на уникалните валсове, полки и маршове на Йохан Щраус. Вечер, която ще ни пренесе в очарователния свят на Краля на Валса.

Юбилейният концерт по случай 200-годишнината от рождението на Йохан Щраус ще се състои точно на 25 октомври, събота, в зала 1 на НДК от 20:00 часа. Организатор на концерта е BGTSC, компания с дългогодишен опит в организирането на концерти и масови мероприятия. Билети се продават онлайн и в мрежата на Kupibileti.bg и билетен център на НДК.

За Йохан Щраус-син и Vienna Mozart Orchestra

Йохан Щраус-син (1825–1899) е най-известният представител на великата музикална виенска династия Щраус, която заедно с Моцарт е един от символите на Австрия и прекрасен образец на изтънчена култура. Йохан Щраус е автор на над 500 валса, полки, маршове, както и на голям брой оперети. Наречен "Кралят на валса", той има огромен принос за популярността на този танц във Виена през ХІХ-и век.

VIENNA MOZART ORCHESTRA е един от най-известните и уважавани класически оркестри в света и тази година ще зарадва българската публика за втори път с тематично различен концерт отново в зала 1 на НДК на 25 октомври.

Oще от създаването си през 1986 година VIENNA MOZART ORCHESTRA радва публиката по цял свят. Често разпродадените им концерти се отличават с богата програма, високо ниво на професионализъм, музикално майсторство, а автентичните исторически костюми и перуки и ентусиазмът на всички музиканти превръщат концертите в незабравимо преживяване, радост за очите и наслада за душата.

Когато са си у дома, концертите на VIENNA MOZART ORCHESTRA редовно се провеждат в престижната Златна зала на Musikverein Wien и известната Виенска държавна опера. Редица музиканти от известни оркестри и ансамбли, солисти и диригенти, сред които членове на Виенската филхармония и Виенския симфоничен оркестър, си сътрудничат с престижния оркестър. В допълнение, певци от световноизвестни оперни театри предпочитат да се представят на сцена с Vienna Mozart Orchestra.

Яна Баярова
