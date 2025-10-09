Музикална драма между Кичка Бодурова и ръководството на НДК

Истинска музикална драма се разрази заради желанието на Кичка Бодурова да изнесе концерт на своя рожден ден - 29 ноември, в зала 1 на НДК. Певицата, която тази година ще навърши 70 години, обвини ръководството на НДК, че са се отнесли неуважително към нея, подвели са я и са дали тази дата на друг изпълнител - Красимир Аврамов.

Какво написа изпълнителката във Facebook:

Тъжно ми е, много ми е тъжно…, защото не очаквах представител на такава институция като НДК да се отнесе толкова неуважително. Миналата година преди концерта ми там през ноември, исках да запазя датата 29.11. 2025( моят ден рожден) за последен мой концерт на тази сцена. (през 2006г. поставих началото на една традиция и после други колеги ме последваха) Беше ми отговорено че 28,29 и 30 ноември са кинопрожекции и е абсолютно невъзможно.

Настоявах, помолих се, но уви.

Вчера бях много разочарована като разбрах, че всъщност датата е дадена - и то за концерт .

Благодаря ви за съвместната работа на всички мои концерти там- винаги с взаимно уважение! Но много ми е мъчно! Това исках да бъде моят последен концерт в НДК, в деня на моя сериозен житейски юбилей!

Краси Аврамов я покани като гост на неговия концерт

Краси Аврамов, чийто концерт трябва да се проведе в зала 1 на НДК на желаната и от двамата дата - 29 ноември, публично обяви, че в знак на уважение към изпълнителката я кани като специален гост.

"Приятели,

Прочетох какво е споделила легендарната Кичка Бодурова. От думите й разбрах за тъгата и разочарованието й от факта, че на 29 ноември зала номер едно в НДК е заета и тя не може да направи юбилейния си концерт там. 29 ноември е рождената й дата, на 29 ноември е моят концерт в зала номер едно в НДК "Вдъхновението ПОПОПЕРА".

Вече ми изпратиха “скандални“ заглавия, които ни противопоставят с голямата певица, което обаче е пълен абсурд. Госпожа Бодурова беше първият човек, който ми подаде ръка в Лос Анджелис! Тя ми направи първия подарък за първия ми рожден ден в Америка. Тя ми намери първата работа в Страната на неограничените възможности. Тя е човек, към когото изпитвам дълбоко уважение и искрена благодарност.

Най-официално и от сърце каня госпожа Кичка Бодурова в НДК на 29 ноември, за да отпразнуваме заедно тази важна дата – нейния юбилей! За мен ще бъде чест да ѝ върна жеста. Ще бъда щастлив да бъде мой гост на сцената. Нека превърнем този "скандал" в красив празник на музиката и приятелството!

Отговорът на ръководството на НДК

След гневния пост на Кичка Бодурова във Facebook изпълнителният директор на НДК г-жа Андриана Петкова ѝ е изпратила писмо, в което ѝ обяснява, че по официалния ред при тях не е получена писмена заявка от нейна страна за резервация на зала 1 на НДК за датата 29 ноември 2025.

По повод на това писмо Бодурова пише отново в социалната мрежа:

"В края на октомври 2024г. ми беше казано, че на 28,29 и 30 ноември 2025 в програмата на НДК има заложено “Киномания” - филмови прожекции. И категорично, че датата 29.11 не е свободна. А тази година датата е дадена всъщност за концерт. Случват се недоразумения. Не е умишлена постъпка, знам. Но за мен това бе толкова важно! И реших да споделя с вас, хората които ме обичат!

Писмена заявка е нямало, защото датата била заета. А впоследствие датата се дава. Никога повече няма да имам този житейски юбилей и исках да бъда с хората, които ме обичат!"