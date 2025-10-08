Войната в Украйна:

Програма по часове за концерта на Ashes of Ares на 10 октомври

Феновете на THE DARK SAGA имат един шанс от ASHES OF ARES и той е този петък, 10 октомври, в столичния клуб Mixtape5. Както знаете, на този концерт групата ще изпълни един от най-великите албуми не само за ICED EARTH, но и за феновете на пауър метъл сцената. На този концерт групата ще ни зарадва и с песни от последния си албум "New Messiahs". Организаторите от BGTSC гарантират, че на 10 октомври ни предстои много емоционален концерт.

Програма и важна информация

Вечерта ще протече при следната програма:

19:00 - Врати

20:30 - ASHES OF ARES

22:55 – Очакван край

Хората в затруднено положение, както и тези с малки деца е необходимо да са пред клуба поне 15 минути преди отварянето на вратите и да се обърнат към екипа на BGTSC, за да получат съдействие при настаняването. От BGTSC декларират желанието си за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда. Концертът ще се проведе при познатите на меломаните условия за комфорт и сигурност.

Опасни предмети и неакредитирани лица с професионална техника, пушене (във всичките му форми), антисоциално поведение, животни и малолетни без придружител с попълнена декларация няма да бъдат допускани в залата. 

В момента цената на билетите е 55 лева и се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. В деня на събитието и на място в клуба те ще са на цена от 65 лева. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана.

Деца до 7-годишна възраст влизат без билет. Лица под 18 години могат да присъстват на събития в този клуб само с придружител, който има нотариално заверено пълномощно. Декларации без печат от нотариус не се зачитат като легални, освен когато посетителят под 18 е придружен от родител. Тогава на охраната се представят лични карти или копие от акт за раждане на придружаваното лице.

Яна Баярова
