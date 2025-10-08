Джон Ленън се страхувал от подслушване: Изгубено интервю разкрива подробности

Дълго изгубено интервю с Джон Ленън, открито в мазето от младия диджей, който го е провел преди 50 години и в което бившият член на The Beatles говори за страховете си, че американското правителство подслушва телефона му, ще бъде излъчено в навечерието на 85-ия рожден ден на певеца и композитор. Ники Хорн е бил на 24 години и е бил обещаващ диджей в лондонското Capital Radio, когато е бил поканен в апартамента на звездата в Ню Йорк за широкообхватно интервю.

Снимка: Getty Images

Макар части от интервюто да са били излъчени по Capital Radio през 1975 г., Хорн наскоро е намерил оригиналните ленти в прашна кутия у дома си и си е помислил: "Това е златен прах", пише "The Guardian".

Следен заради антивоенна дейност

Ленън, който беше съдил администрацията на Никсън за незаконно подслушване и наблюдение в рамките на борбата си да избегне депортация, говори за подозренията си, че е бил наблюдаван заради антивоенната си дейност. Той обяснява, че е искал "просто да изхвърли" четвъртия си солов студиен албум "Walls and Bridges", докато приятели не го убедили да не го прави. Той също така изразява прочувствени надежди, че най-добрата му музика тепърва предстои и че "освен ако не настъпи форсмажорна ситуация, ще съм тук още 60 години и ще правя това, докато не падна мъртъв".

Снимка: Getty Images

В интервю за специално предаване на Boom Radio DJ ветеранът и водещ на станцията Хорн си спомня срещата си с Ленън в апартамента му в сградата "Дакота", пред която музикалната легенда ще бъде застреляна пет години по-късно от Марк Дейвид Чапман (на когото през септември за 14-и 2025 път му бе отказано условно освобождаване). Ленън казал на Хорн: "Знам разликата между нормален телефон, когато го вдигна, и телефон, от който се чуват много шумове, когато го вдигна. Администрацията ме преследваше по един или друг начин; искам да кажа, че ме тормозеха. Отварях вратата и от другата страна на улицата стояха хора. Качвах се в колата и те ме следваха с кола, без да се крият."

Ленън казва, че макар да не може да докаже подслушването по това време: "Знам само, че в мазето се правят много ремонти".

Снимка: Getty Images

По думите на Ленън той не е бил единствената рок звезда, към която американската администрация е имала съмнения. "Мик Джагър трябваше да изчезне в канализационната шахта, за да доведе Кийт Ричардс и останалите, за да могат да отидат на турне. Искам да кажа, че той направи много зад кулисите, само за да им бъде позволено да влязат. Така че всички ние имаме проблеми. Просто аз исках да остана тук".

Да изхвърли албума си

За соловия си студиен албум "Walls and Bridges", който стана златен в САЩ и беше написан и записан по време на 18-месечната му раздяла с Йоко Оно, Ленън признава, че в началото "не можел да понася да слуша" студийните записи и мислел да "ги изхвърли". После ги пуснал на приятели и те казали: "Ей, всичко е наред." "Тогава казах: "Всичко е наред. О, изобщо не е зле. На мен самия ми харесва част от него. Добре, да го издадем."

Хорн разкрива, че е бил нервен преди интервюто, но Ленън го успокоил и дори му приготвил шоколадови бисквитки. Но докато седял с кръстосани крака на белия килим на певеца, за да го интервюира, Хорн "осъзнал, като погледнал надолу, че е разсипал шоколадови трохи върху този безупречно бял килим и се опитвал отчаяно да ги събере една по една, за да не се видят".