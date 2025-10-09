Войната в Украйна:

SoAlive Music Conference & Festival 2025 представя номинациите за Music Moves Europe Awards и отличава най-добрите видеа и сцени на Балканите

SoAlive Music Conference & Festival 2025 представя номинациите за Music Moves Europe Awards и отличава най-добрите видеа и сцени на Балканите

Какво общо имат Dua Lipa, Rosalía, Stromae, Christine and the Queens, girl in red и българският Bulgarian Cartrader? Всички те са носители на престижните Music Moves Europe Awards – наградите на Европейския съюз, които подпомагат международната кариера на новоизгряващи европейски таланти. Тази година обявяването на 15-те нови номинирани артисти, ще се състои за първи път в България, на 16-и октомври по време на SoAlive Music Conference & Festival.

В рамките на фестивала столицата ще се превърне в сцена за повече от 50 от най-добрите групи и изпълнители от Балканите, сред които Piero Epifanía Electric Band, Me & My Devil, Mono & The Stereos, The Lefties, Axoma & The Homies, Rossitza Milevska, Jenyka, Стойност, Lunikk, Ali, Elena Leoni, Audio Cigla, KOIKOI, Balkan Taksim, Catalina Cara, Alone at Parties, Alexa Michael и много други. Всички концерти са със свободен вход, за да могат публиката и гостите на конференцията да открият богатството и разнообразието на регионалната сцена.

SoAlive 2025 ще бъде и първото издание, което ще отличи местата, без които музиката не би могла да съществува. Новоучредените SoAlive Music Venue Awards 2025 ще почетат клубовете и залите, които поддържат живата сцена в Югоизточна Европа. Едно място ще бъде избрано за "Най-добър музикален клуб на Балканите", като ще получи парична награда от 1000 евро, за да покани артист от програмата на фестивала, международно признание чрез мрежите на SoAlive и специална статуетка.

Сред акцентите е и завръщането на SoAlive Music Video Awards 2025, които тази година ще предоставят невероятна възможност, един артист от региона ще спечели изцяло нов музикален видеоклип, заснет в България с пълна продукционна подкрепа, професионален режисьор и премиера на главната сцена на SoAlive 2026. Финалистите ще имат възможност да работят с утвърдени имена като Philippe Morozov, Noswagslav и Боян Фераджиев (Sturshel Productions), а наградата включва техника, студийно оборудване и продукционни услуги.

"SoAlive Music Conference & Festival е не само форум за професионалисти, но и празник за публиката. Чрез концерти, награди и специални инициативи ние поставяме София в центъра на европейската музикална карта." споделя Рут Колева, съ-основател и артистичен директор на фестивала.

С програмата си, съчетаваща концерти, награди и професионални срещи, SoAlive Music Conference & Festival 2025 не само открива нови таланти, но и отдава заслужено признание на местата, които поддържат музикалната култура жива.

Събитието се организира с подкрепата на Столична Община по програма "Календар на културните събития на Столична община". Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента Следващо ПоколениеЕС (NextGenerationEU), SoAlive Music Conference & Festival.

