Стотици присъстваха на честването на 6 май на българския военен мемориал в Северна Македония

За двадесети пореден път българският военен мемориал в Ново село, Република Северна Македония събра стотици гости и официални лица, за да отбележи Деня на храбростта и Празник на българската армия - 6 май.

Честването бе организирано съвместно между българското посолство в Скопие, Министерството на отбраната и Фондация Българска Памет.

Именно с финансиране на председателя на фондацията - д-р Милен Врабевски, мемориалът е възстановен през 2006 г., превръщайки се от изоставено гробище в място, където всяка година стотици граждани отдават почит на загиналите и погребани в Ново село 71 герои от 11-а пехотна Македоно-одринска доброволческа дивизия и Втора пехотна Тракийска дивизия, загинали във войните за национално обединение. Още: Лекари от България преглеждат безплатно наши сънародници в Мала Преспа, Албания (СНИМКИ)

Церемонията започна с превърналото се в традиция църковно съслужение между представители на Македонската и Българската православна църква. Заупокойна молитва бе водена лично от Негово Високопреосвещенство Струмишкия митрополит Наум, съвместно със свещеноиконом Павел Милушев - архиерейски наместник в гр. Петрич, получил лично благословията на Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим да участва в съслужението.

Под тържествения музикален съпровод на Гвардейския представителен духов оркестър, почит към загиналите герои отдадоха извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Северна Македония Желязко Радуков, генералният консул на България в гр. Битоля Николай Димитров, директорът на дирекция “Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание” към Министерствто на отбраната Людмил Михайлов, народните представители Михаил Михайлов и Елисавета Белобрадова, кмета на община Петрич Димитър Бръчков, кап. I ранг Вълчо Атанасов - заместник началник на Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” - гр. Варна заедно с курсанти на учебното заведение, военните аташета на САЩ, Хърватия, Унгария, Украйна, Народна Република Китай, Румъния и Италия, както и над 250 младежи от България.

“Много съм доволен от факта, че успяваме за толкова години да покажем от една страна сериозното ни отношение към българския военен мемориал, едно свято място за всички нас, а от друга страна за пореден път да дадем пример за това, че неправителствен и правителствен сектор могат да са в сътрудничество. Чествнията, които толкова години организираме, имат за цел възпитание на младите хора в дух на родолюбие, признателност и на уважение към героите от войните за национално обединение”, коментира д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет. Още: Д-р Милен Врабевски с поредна помощ за многодетно семейство от Враца

От възстановяването досега, мемориалът се поддържа със средства на д-р Врабевски и фондацията. От тази година обаче, грижата за доброто състояние на мемориала преминава официално към бългрското Министерство на отбраната.