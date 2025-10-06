Войната в Украйна:

Тейлър Суифт триумфира с премиерното си филмово събитие

06 октомври 2025, 09:39 часа 0 коментара
Тейлър Суифт триумфира с премиерното си филмово събитие

Тейлър Суифт има изключително успешен уикенд. След гръмкия дебют на новия ѝ албум "The Life of a Showgirl", тя триумфира и в северноамериканския боксофис със специалното киносъбитие The Official Release Party of a Showgirl, предаде АФП. Събитието, което се проведе само три дни, донесе приблизително 33 милиона долара приходи от продажби на билети в Съединените щати и Канада, съобщи Exhibitor Relations. В него бяха представени първият ѝ видеоклип от албума, кадри зад кулисите и видеа с текстове на песните. Прожекции се състояха и в градове по целия свят, но международните данни все още не са оповестени.

„Никой друг музикален артист на планетата не може да постигне това,“ коментира анализаторът Дейвид А. Грос от "Franchise Entertainment Research", като подчерта, че филмът е бил обявен едва на 19 септември. „Ако продължеше да се върти по кината, приходите му вероятно щяха да се удвоят, но това е — прожекциите приключиха.“

По-рано Тейлър Суифт призна, че няма желание отново да тръгне на турне скоро след неотдавнашното си рекордно турне.

Още: Годеникът на Тейлър Суифт: Просълзих се при предложението ми за брак

През декември 2024 г. 35-годишната музикална мегазвезда приключи грандиозното си 21-месечно турне Eras, което включваше 149 концерта в 51 града по целия свят и сетлист от 44 песни.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В интервю за Грег Джеймс по Би Би Си Радио 1, Тейлър призна, че „мисли за това всеки ден“, защото се е „забавлявала много“ по време на турнето, въпреки че то е било „най-изтощителното предизвикателство някога“.

Когато Грег я попита дали има „желание“ да тръгне отново на турне след излизането на новия ѝ албум The Life of a Showgirl, хитовата изпълнителка на призна, че мисълта за ново турне я кара да се чувства изморена.

„Не. Ще бъда напълно честна с теб. Толкова съм изморена, че дори мисълта да го направя отново ме изтощава. Защото бих искала да го направя отново наистина добре, разбираш ли?“, отговори тя.

Още: Тейлър Суифт разкри за кого е писала песни в продължение на години

В отделно интервю за Hits Radio поп звездата сподели, че си е поставяла конкретни цели, за да гарантира, че всички концерти ще се осъществят.

Топ 10:

На далечно второ място с 11,1 милиона долара е екшън трилърът на Пол Томас Андерсън "One Battle After Another", в своя втори уикенд на екраните. В главните роли са Леонардо ди Каприо и Шон Пен, които вече получават ранни прогнози за номинации за „Оскар“. Ди Каприо играе остарял революционер от крайната левица, който е принуден отново да влезе в действие, за да помогне на дъщеря си, а Пен е неговият безмилостен военен противник. Филмът, вдъхновен от романа Vineland на Томас Пинчън, включва още Бенисио дел Торо, Теяна Тейлър и Реджина Хол.

На трето място дебютира "The Smashing Machine" – биографичната история за боеца по смесени бойни изкуства Марк Кер, изигран от преобразения Дуейн „Скалата“ Джонсън. Филмът спечели едва 6 милиона долара. „Дуейн Джонсън и Емили Блънт са силни актьори, които са издигали по-големи продукции. Тук това не се случва,“ отбеляза Грос.

Още: Зоуи Кравиц съсипала дома на Тейлър Суифт заради змия (ВИДЕО)

Четвъртото място зае Gabby’s Dollhouse: The Movie – комбинация от игрално и анимационно кино, базирана на популярния детски сериал на Netflix, с 5,2 милиона долара приходи във втората си седмица.

Пето е хорърът The Conjuring: Last Rites, който добави още 4 милиона долара и вече има общо 167,8 милиона в САЩ и Канада.

В топ 10 влизат още:

  • "Demon Slayer: Infinity Castle" (3,5 милиона долара),
  • "Avatar: The Way of Water" – 3D преиздание (3,2 милиона),
  • "The Strangers: Chapter 2" (2,8 милиона),
  • "Good Boy" (2,3 милиона) и
  • "Kantara: A Legend – Chapter 1" (1,8 милиона).

Източник: БГНЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Тейлър Суифт информация 2025
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес