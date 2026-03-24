Новата дата за концерта на SWALLOW THE SUN в София е 15 октомври

24 март 2026, 18:09 часа 177 прочитания 0 коментара
Новата дата за концерта на SWALLOW THE SUN в София е 15 октомври

Финландската дет/дуум метъл банда Swallow The Sun няма да ни пропусне тази година и въпреки че концертът, насрочен за 25 март се отложи, новата дата вече е факт и тя е 15 октомври 2026 г., а мястото остава непроменено -  клуб Joy Station в София. Родната банда Deadscape също потвърди своето участие през октомври.

Билетите за концерта на Swallow The Sun със специлен гост Deadscape в клуб Joy Station на 15 октомври 2026 г. отново са в продажба и могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини „На тъмно“) и Eventim.bg, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://www.eventim.bg/.

* Всички закупени до момента билети ще важат за новата дата без презаверка

** Всеки, който желае да върне своя билет и да му бъде възстановена сумата за него, може да го направи, като се свърже със съответния билетен оператор в срок до 24.06.2026 г. вкл.

*** Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
