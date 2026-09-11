Обединените арабски емирства въвеждат система за колективно лицензиране на музиката

Обединените арабски емирства (ОАЕ) въвеждат нова рамка за лицензиране на музиката и колективно управление на авторските права, която влиза в сила през месец декември 2026г. Министерството на икономиката и туризма на страната публикува „Ръководство за колективно управление на музикални права“, което създава механизъм за лицензиране на публичното използване на музика.

Новата система обхваща редица сектори, в които музиката е част от ежедневната дейност – хотели, ресторанти, кафенета, търговски центрове, фитнеси, авиокомпании, радио- и телевизионни оператори и организатори на различни събития. Подчертава се и значението на колективното управление като практичен механизъм, който улеснява едновременно бизнеса и творците. Вместо всеки автор, композитор или музикален издател да договаря индивидуално условията за използване на своите произведения с хиляди ползватели, организациите за колективно управление предоставят необходимите лицензи, събират възнагражденията и ги разпределят към правоносителите.

Министърът на икономиката и туризма на ОАЕ Негово Превъзходителство Абдула бин Тук Ал Мари подчертава значението на сектора за националната икономика:

„ОАЕ отдава голямо значение на повишаването на конкурентоспособността на музикалните и творческите индустрии и укрепването на позицията им като жизненоважни сектори, подкрепящи растежа на националната икономика. Признавайки важната роля, която тези индустрии играят за развитието на икономическата диверсификация, ние продължаваме усилията си да осигурим благоприятна среда за талантливи хора и новатори, да защитим техните права и да усъвършенстваме законодателната и регулаторната рамка за творческата икономика, в съответствие с целите на визията „We the UAE 2031.“

„We the UAE 2031“ е амбициозен национален план и стратегическа рамка, която очертава развитието на Обединените арабски емирства за следващото десетилетие. Представена от правителството на ОАЕ, тя служи като мост към постигането на дългосрочната цел „UAE Centennial 2071“ - план за стогодишнината на ОАЕ. Въвеждането на механизъм за колективно управление показва, че защитата на авторските права и ефективното лицензиране на музиката се разглеждат не само като правен механизъм, но и като инструмент за развитие на творческата индустрия. Когато създателите получават възнаграждение за използването на техните произведения, се създават условия за устойчиво професионално развитие, инвестиции в ново съдържание и растеж на целия сектор.

В България организацията за колективно управление на авторски права в музиката МУЗИКАУТОР има повече от 30 години опит в лицензирането на музиката и събирането и разпределението на авторски възнаграждения. Благодарение на колективното управление ползвателите могат да получат необходимите права за използване на огромен репертоар от българска и световна музика, а авторите да бъдат възнаградени за използването на техните произведения.

Въпреки наличието на законова рамка и функционираща система за колективно управление, значителна част от бизнеса и останалите ползватели на музика в България все още използват музикални произведения без необходимия лиценз. Това се отнася до различни категории ползватели, при които музиката е част от търговската дейност, атмосферата или предлаганата услуга.

Проблемът с нелицензирането на музиката не е нов. МУЗИКАУТОР многократно е поставял въпроса пред компетентните и регулаторните институции, като е настоявал за по-ефективен контрол върху спазването на закона и за създаване на условия, при които правилата да се прилагат еднакво спрямо всички участници на пазара. Ефективното лицензиране е въпрос не само на събиране на възнаграждения, но и на равнопоставеност между бизнеса, който спазва закона, и този, който използва музика без необходимите права.

Решителните действия на ОАЕ показват, че изграждането на работеща екосистема за музикалните права изисква не само законово признаване на авторските права, но и ефективна инфраструктура за лицензиране, събиране, разпределение и контрол.

Именно това е съществената разлика между наличието на права „на хартия“ и тяхното реално упражняване. Законът за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) предоставя на авторите икономическо право върху техните произведения, а реалното упражняване на това право предполага ползвателите да изпълняват законовите си задължения и да придобиват необходимите лицензи.

Докато Обединените арабски емирства тепърва изграждат оперативна рамка за колективно лицензиране на музиката, България разполага с повече от три десетилетия опит в тази област. Предизвикателството пред страната ни остава не създаването на система, а нейното ефективно прилагане и гарантирането, че всички ползватели на музика спазват еднакви правила.

Новината от ОАЕ е още едно доказателство, че развитието на творческата икономика върви ръка за ръка с изграждането на ефективни механизми за управление и лицензиране на интелектуалната собственост. За авторите и бизнеса това означава едно и също – музиката е интелектуална собственост, а нейното публично използване изисква съответното разрешение и заплащане на дължимото възнаграждение.