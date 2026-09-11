Над 45 вида букети и цветя на изгодни цени в Kaufland

Притежателите на Kaufland Card XTRA ще могат да се възползват от 20% отстъпка за стайни растения и букети на 14 и 15 септември

Първият учебен ден отново ще премине с цвете в ръка, а Kaufland подготвя богато разнообразие от букети и стайни растения за 15 септември. Тази година ритейлърът залага 10% ръст при продажбите на цветя и растения около празника и ще предложи специална 20% отстъпка за притежателите на Kaufland Card XTRA на 14 и 15 септември.

Очакванията за по-високо търсене стъпват върху резултатите от миналата година, когато в периода около 15 септември Kaufland реализира над 70 000 броя букети и растения. През последните години веригата отчита засилен интерес към букетите, а първият учебен ден остава един от поводите, в които цветята са предпочитан символ на уважение и благодарност.

Именно затова в дните непосредствено преди първия учебен ден Kaufland ще предложи разнообразие от букети на достъпни цени. От 12 до 15 септември клиентите могат да изберат букет от 11 рози (30 см) в различни цветове за 2,45 евро, букет от 7 карамфила за 2,55 евро, букет от 5 гладиоли за 4,19 евро или букет от 9 рози (39 см) за 3,06 евро. В периода ще се предлагат и цветни миксове на цени от 5,99 до 9,99 евро.

Освен букети, Kaufland ще предложи и изобилие от стайни растения, подходящи за подарък или за повече уют у дома и в класната стая. До 13 септември клиентите могат да открият кала, каланхое в стъкло, циклама, антуриум в керамика, различни видове орхидеи и други предложения. От 11 до 15 септември в асортимента ще бъдат включени и сентполия или каланхое в подаръчна опаковка.

За да осигури свежи предложения в дните около празника, Kaufland получава доставки на букети и растения два пъти седмично, като количествата за първия учебен ден ще бъдат разпределени по филиалите на 12 септември. Част от букетите, включително розите, съдържат и специално пликче с разтвор, което помага рязаният цвят да остане свеж по-дълго.

Пълна информация за актуалните оферти клиентите могат да открият в седмичната брошура на Kaufland.