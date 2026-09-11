DIA представя албума "Нишан" с премиерен концерт в Sofia Live Club

Една от най-ярките, модерни етно изпълнителки – DIA – кани публиката на специален концерт, с който ще представи на живо новия си самостоятелен албум "Нишан". На 24 ноември от 20:00 часа сцената на Sofia Live Club ще се превърне в мястото, където българският фолклор среща електронната музика в най-силната си форма.

Албумът "Нишан", носещ заглавието си от емблематична песен за изпълнителката, излиза в средата на октомври и събира както вече познати песни, така и съвсем нови композиции. Албумът продължава характерния за DIA стил – смело преплитане на народни мотиви, съвременно клубно звучене и авторски почерк, който през последните години я превърна в едно от най-разпознаваемите имена в жанра.

Още: Хитове от миналото получават нов живот в благотворителна кауза

За първи път песните от "Нишан" ще прозвучат на живо с бенд. До DIA на сцената ще бъдат едни от най-добрите музиканти в страната – Мартин Стоянов, Ивайло Манев, Симеон Божилов и Петьо Иванов, които ще дадат нов живот на албума със специално подготвени концертни аранжименти.

Освен новите композиции, публиката ще чуе и най-големите хитове на DIA – песни, които вече звучат далеч извън границите на България и превърнаха изпълнителката в любим артист на феновете на модерния фолклор.

"Нишан" е знак от съдбата, че вървя в правилната посока. Искам концертът на 24 ноември да бъде нишан и за всички вас – за онези, които търсят своя знак, своята посока и потвърждение от съдбата. Очаквам ви с огромно нетърпение, за да пеем и танцуваме хоро под ритъма на електронни бийтове"., казва DIA.

Още: "Любов": Вторият албум на Тино вече е факт (ВИДЕО)

Билети за концерта за новия албум на DIA се продават в Eventim.bg. Концертът обещава повече от премиера на албум. Публиката ще бъде очарована от истинско музикално преживяване, в което традицията и модерността ще звучат в ритъм. Sofia Live Club ще се превърне в народна дискотека, а вечерта ще бъде изпълнена с танци, енергия и ритми, които трудно могат да останат само за слушане.