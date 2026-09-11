Остават броени дни до концерта на к-поп сензацията KARD в София

BM, J.seph, SOMIN и JIWOO пристигат в България идната седмица за първия си концерт у нас, който ще се проведе на 15 септември в Парк Център "Юнак", съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises. Европейското турне на KARD върви с пълна сила и се радва на огромен успех, а дебютът им на родна сцена утвърждава позицията на групата като една от най-влиятелните формации в глобалната к-поп индустрия.

Концертът в София ще предложи впечатляваща продукция, силна хореография и енергия, която заразява всички пред сцената. Феновете ще имат възможност да преживеят на живо харизмата на BM, J.seph, SOMIN и JIWOO – артисти, които разбиват граници и създават нов стандарт в жанра.

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Ето и програматта за деня.

Важно: Посетителите да разгледат внимателно всеки пакет и да запомнят своя час на влизане!

15:30 - Вход за Platinum & Gold

16:00 - Hi-touch

16:30 - Групова снимка

16:30 - Вход за Selfie Experience & FANSIGN

17:00 - Selfie Experience 1:1

17:20 - FANSIGN

18:00 - Вход за Soundcheck

18:30 - Soundcheck

19:00 - Вход General Admission

20:00 – KARD

22:00 – Край на шоуто

Организаторите призовават да се следят указанията за влизане, които ще бъдат на входа. След проверката всеки трябва да приготви отново своя билет, за да получи баджа си. Всеки посетител трябва да следва инструкциите при VIP активностите. При нужда от съдействие, посетителите следва да информират хората на терен.

VIP пакетите Platinum и Gold са напълно разпродадени, а от Soundcheck Experience и Fansign add-on са останали ограничени бройки, които, както и Regular билети, могат да бъдат открити в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/

* В случай че има останали налични, билети ще се продават и на място в деня на концерта на цени от 50€.

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ВАЖНО! ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП НА ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

Съгласно Закона за закрила на детето и действащото българско законодателство:

Лица до 14-годишна възраст:

• Се допускат до събитието само в присъствието на родител, настойник или пълнолетен придружител.

• При придружаване от лице, различно от родител, е необходимо да бъде представена декларация по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето (Моля, носете попълнената декларация и документ за самоличност в деня на събитието)

Лица от 14 до 18 години:

• Могат да посещават събитието самостоятелно до 22:00 ч.

• При участие в дейности, провеждани след 22:00 ч., включително VIP пакети, Group Photo, Hi-Touch, Meet & Greet или други съпътстващи активности, лицата следва да бъдат придружени от родител, настойник или пълнолетен придружител, упълномощен с декларация от родител/настойник.

VIP пакети и допълнителни активности

Организаторът си запазва правото да изиска представяне на декларация от родител/настойник за лица под 18 години, участващи във VIP активности, независимо от часа на провеждането им.

Организаторът не носи отговорност за лица под 18 години, които не отговарят на законовите изисквания за присъствие и придружаване.