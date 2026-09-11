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След погребението на Младич: Предлагат затвор за прослава на военнопрестъпници в Черна гора

11 септември 2026, 15:09 часа 592 прочитания 0 коментара
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След погребението на Младич: Предлагат затвор за прослава на военнопрестъпници в Черна гора

Стенописи, песни, графити, речи, банери, символи, писмени думи, честване на годишнини и публични събирания, които прославят законно осъдени военнопрестъпници може да бъдат строго наказуеми в Черна гора, ако черногорският парламент приеме изменението на управляващата Боснешка партия (БП), предаде черногорското издание vijesti.me. Групата депутати от управляващата Боснешка партия в Черна гора предложи съществуващият член 370 от Наказателния кодекс, който вече санкционира определени форми на публично одобрение, отричане и оправдаване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, да бъде разширен, така че прославянето на лица, които са били осъдени за тези деяния, да бъде наказателно наказуемо.

Поводът за законодателната инициатива

Промените идват в момент, когато в обществеността тече открит дебат за това дали в черногорското законодателство има правна празнота, която позволява безнаказано възхваляване на законно осъдени военнопрестъпници, а след скорошната смърт на Ратко Младич отприщи вълна от възхвала на бившия командир на армията на Република Сръбска, който беше признат за виновен от Хагския трибунал за геноцид в Сребреница, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и обичаите на войната в Босна и Херцеговина (БиХ). ОШЕ= "Повратна точка в Сърбия": ЕНП може да изхвърли Вучич преди изборите

Какво ще се случи с лицата, прославяли Младич?

Той беше похвален от черногорски политици, както и от част от местното духовенство на Сръбската православна църква, докато председателят на парламента Андрия Мандич обяви, че е изпратил телеграма със съболезнования по повод смъртта на Младич, поради което на 24 септември ще бъде взето решение за отстраняването му от длъжност.

Висшата държавна прокуратура в Подгорица също така образува дело във връзка с изявлението на Методий, митрополит Будамльско-никшичски , който, говорейки за Младич, е казал, че народът „разпознава в него всички онези прекрасни и святи качества на сръбските воини и рицари“.

В действащия Наказателен кодекс има разпоредба (чл. 370, ал. 2), която предвижда наказателна отговорност за публично одобряване, отричане на съществуването или значително намаляване на тежестта на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени срещу защитена група или неин член, ако подобно поведение може да доведе до насилие или да предизвика омраза. Това се наказва с лишаване от свобода от шест месеца до пет години. Тази разпоредба обаче не посочва изрично, че прославянето на военнопрестъпници, и не само на престъпления, е наказуемо, поради което подобни случаи често завършват с прекратяване на наказателните обвинения.

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Последният пример за това е решението на Висшата държавна прокуратура на Бjelopolje да отхвърли обвиненията срещу митрополит Методий Будамле-Никшич, като прецени, че няма нищо неоправдано в миналогодишните речи, в които той прославяше прословутия четнически командир Павле Джуришич. ОЩЕ: "ЕС трябва да промени политиката си за Сърбия": Европейски докладчик с препоръка след погребението на Младич

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Ратко Младич Черна гора Военнопрестъпници лишаване от свобода
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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