ЮНЕСКО: Мощното цунами в Средиземно море през следващите 30 години е неизбежно

Цунами с височина на вълните над 1 метър е почти сигурно да се случи в Средиземно море през следващите 30 години. На Френската Ривиера, според някои сценарии, вълната може да достигне брега за по-малко от 10 минути. Изданието ScienceDaily пише за това.

Мощно цунами в Средиземно море в следващите 30 години

ЮНЕСКО предупреждава, че рискът от цунами в Средиземно море е значително по-висок от очакваното. През 2022 г. организацията оцени вероятността от вълна с височина над 1 метър в Средиземноморския басейн през следващите 30 години на почти 100%. Това не означава, че цунами със сигурност ще удари Френската Ривиера или ще се случи скоро.

Земетресенията по активни разломи в Лигурско море и край бреговете на Северна Африка представляват опасност. Подводните свлачища също могат да бъдат потенциален източник на опасност. Локализираните свлачища са особено предизвикателство, защото могат да генерират вълни много бързо – понякога дори без силно земетресение, което би могло да бъде усетено от хората.

Цунамито не е задължително да се проявява като гигантска водна стена. Морето може внезапно да се отдръпне или, обратно, бързо да се покачи. След това няколко вълни може да дойдат към брега и най-голямата може да не е първата. Мощни течения, които могат да продължат с часове, също представляват опасност.

Френското крайбрежие е преживявало подобни събития и преди. На 23 февруари 1887 г. земетресение в Лигурско море с магнитуд приблизително 6,5–6,8 предизвиква цунами. В Антиб и Кан морето се отдръпва с приблизително 1 метър, след което вълни с височина приблизително 2 метра заляха плажовете.

На 16 октомври 1979 г. част от строителната площадка за новото пристанище се срути в морето близо до Ница. Свлачището предизвика цунами, при което загинаха осем души. Последиците от това събитие бяха регистрирани в Ница, Антиб и Кан: на някои места нивото на водата се повиши до 3,5 метра, а водата проникна 150 метра навътре в сушата.

Друг пример е свързан със земетресението, станало на 21 май 2003 г. близо до алжирския град Бумердес. Приблизително 75 минути по-късно трусовете достигнаха Лазурния бряг. Осем пристанища съобщиха за рязък спад на морското равнище от 0,5–1,5 метра, силни течения и щети по плавателните съдове.

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Франция разполага с национален център за предупреждение за цунами, Cenalt, който функционира от 2012 г. Той следи земетресенията, които биха могли да предизвикат цунами, и предава информация на службите за спешна помощ. Системата FR-Alert се използва и за предупреждаване на обществеността.

Времето за реакция обаче може да не е достатъчно. Ако цунамито произхожда от бреговете на Северна Африка, вълната може да достигне Лазурния бряг за по-малко от 90 минути. В случай на земетресение в Лигурско море това време би било значително по-кратко. Според някои модели първите вълни биха могли да достигнат брега за по-малко от 10 минути, докато френският център е проектиран да предава първоначално уведомление до властите в рамките на 15 минути от потенциално опасно земетресение.

Следователно, в Ница и съседните райони фокусът е не само върху системите за предупреждение, но и върху евакуацията. Специалистите са определили маршрути до безопасни места, като са взели предвид терена, препятствията, скоростта на движение на хората и потенциалните задръствания. В плановете за евакуация са включени близо 100 точки за подслон.

За планиране на евакуацията на френското крайбрежие е определена зона, която обикновено обхваща райони, разположени до 5 метра над морското равнище и до 200 метра от бреговата линия. В близост до речните устия тази зона може да достигне 500 метра. Тези граници са установени за целите на планирането на евакуацията, а не като прогноза за бъдещи височини на вълните.

През юни 2026 г. метрополният район Ница-Лазурен бряг получи международно признание от ЮНЕСКО като „Готов за цунами“. Програмата изисква изпълнението на 12 изисквания, включително оценка на риска, разработване на карта за евакуация, подготовка на общността, план за реагиране и осигуряване на 24-часови канали за получаване и разпространение на официални предупреждения.

Подготовката включва също поставяне на информационни табели, провеждане на обучение и тренировки за евакуация, както и работа с училищата. Жителите и туристите могат да се запознаят предварително с картите на опасните зони и маршрутите за евакуация.

В случай на земетресение или официално предупреждение, хората по крайбрежието е по-добре да не чакат потвърждение за опасността, а да се насочат към по-високите места по установени маршрути. Внезапното отдръпване на морето също може да бъде естествен признак за цунами, въпреки че това явление не се случва преди всяко подобно събитие.

След първата вълна връщането към брега е забранено, докато властите не го обявят за безопасно. Последващите вълни може да са по-силни, а опасните течения могат да продължат няколко часа.

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