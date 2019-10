Обновеният клуб Терминал 1 стартира ударно своя седми сезон

&

Клуб(ул. Ангел Кънчев 1) отваря врати тази седмица – след четиримесечна пауза. Една от най-популярните музикални локации в София активизира отново дейността си след мащабен основен ремонт и с богата концертна и диджейска програма. Освен множеството интериорни промени и функционални и технически подобрения, мястото увеличава и своя капацитет с около 100 души.За отбелязване е разнообразието от популярни български и чуждестранни имена в афиша до края на настоящата година, голяма част от които са вече обявени. Впечатление прави клубният лайв на– във формат, наречен, билетите за който бяха напълно изчерпани само за 17 минути. Сред по-големите се включват ощеот– съответно на 9 и 30 ноември. Списъкът от български имена изобилства от групи и изпълнители като, а към диджеите се добавят тези наот, както и резидентите. Специално внимание е отделено на периодичните тематични партита – набралите скорост и популярност) и). До края на декември ще се осъществят и издания на. И всичко това само в рамките на период от два месеца и половина – октомври, ноември и декември!за всички събития се разпространяват в мрежата наДатата, е първа за новия сезон – с трибют на Depeche Mode, в изпълнение на P.I.F., като след концертната част входът става свободен за всички любопитни да разгледат подновения дизайн на клуба. Такива възможности са предвидени до края на седмицата в различни програмни вариации – старт на серията Ретро партита на 17 октомври, официално откриване с резидънт-селектори на 18 октомври – в петъчната вечер, плюс концептуално такова на 19 октомври – Old School vs. New School Hip-Hop – с участието на четирима диджеи.23 октомври, сряда – Odd CrewHellion Stone;25 октомври, петък – 90’s Kids;26 октомври, събота – Jeremy?Miry;29 октомври, вторник – вечер, посветена на Буги Барабата, с участието на Б.Т.Р., Odd Crew и Подуене Блус Бенд;2 ноември, събота – P.I.F.;9 ноември, събота – Leeroy Thornhill (+ Abysmatic, Emil Prize);13 ноември, сряда – BoboThe Gang;16 ноември, събота – Белослава;23 ноември, събота – Остава;25 ноември, понеделник – Seattle Night 37;27 ноември, сряда – Руши;30 ноември, събота – Westbam (+ DJ Steven, DJ Smurf, Emil Prize).Останалите имена и дати ще бъдат обявени съвсем скоро.