Оригинална програма от джаз, рок и класика с формацията BSO за началото на есенния Европейски музикален фестивал

Есенният Европейски музикален фестивал стартира на 12 октомври 2025 г. (неделя) с покана за оригинално концертно събитие. На сцената на Sofia Live Club от 20:00 ч. ще се качат музикантите от формация BSO, за да поднесат на публиката своите иновативни интерпретации на джаз, класика и рок музика. BSO (Bingo Symphony Orchestra) е състав от изявени български инструменталисти с богат опит в различни стилове. Основател на формацията е китаристът Георги Маринов, известен със своя експериментален подход и любов към класическата музика и филмовите хитове. В групата участват още:

Орлин Цветанов – изявен класически цигулар от ансамбъл "Софийски солисти" и редовен участник в групата на Лили Иванова;

София Радилова – виолончелистка в Симфоничния оркестър на Българското национално радио, наскоро с изява като солистка с Оркестър "Кантус Фирмус" на фестивала "Варненско лято";

Стефан Горанов – барабанист и лидер на Stefan Goranov Quartet;

Младен Тасков – пианист и преподавател в Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров";

Евден Димитров – басист, който свири с популярни български изпълнители като Любо Киров, Орлин Павлов, Мария Илиева и Прея, както и в групите Funky Miracle, DAYO, Tombobby x C-Mo и др.

За участието си в Европейския музикален фестивал BSO подготвят програма с избрани пиеси от проектите си The Bingo Project (2018), A.V.A.1 (2024), както и от трите си студийни албума – The Second Album, Your Call и The Ballet Melee. Специален гост в програмата ще бъде певицата Петя Данкова, известен музикален педагог, композитор и директор на школата "Voice Academy". С изпълненията си музикантите от BSO ще предложат иновативен прочит на емблематични произведения, демонстрирайки нови гледни точки към вечни музикални шедьоври. Чрез своето изкуство BSO успяват да премахнат границите между стиловете, създавайки музикални картини, които едновременно образоват, вдъхновяват и забавляват.

Билети за концерта са налични онлайн в Ticketsbg и на всички каси на EasyPay, както и на място преди събитието. "Европейски музикален фестивал" 2025, организиран от "Кантус Фирмус", се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община в рамките на Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.

Повече за проектите на BSO

През 2018 г. групата представя първия си проект The Bingo Project – модерен балетен спектакъл с музика на живо и комедийни елементи, който засяга актуални проблеми на съвремието като глобалното затопляне и бюрокрацията. Представлението е реализирано с трупата на балет "Арабеск" в Националния музикален театър "Ст. Македонски", а по-късно вдъхновява създаването на филма The Ballet Melee – съчетание на модерни и класически творби от Д. Шостакович, С. Прокофиев, П. И. Чайковски, М. Мусоргски, Р. Вагнер, А. Хачатурян и авторска музика.

Формацията издава също албумите The Second Album и Your Call – концептуален проект в три части, посветен на теми като комерсиализацията и отчуждението в обществото.

През 2024 година BSO създават най-новия си проект: A.V.A.1. Той представлява атрактивно танцово шоу с музика на живо, в което участват също Петя Данкова (вокал) и танцовата трупа Skywalkers. Премиерата на спектакъла е реализирана на джаз фестивала "Д-р Емил Илиев" в Боровец същата година, след което проектът е представен и в София. През 2025 г. BSO гостуват също на "Банско Джаз Фестивал".