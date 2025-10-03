Войната в Украйна:

България повежда регионална инициатива за по-добро представяне на артистите от Югоизточна Европа на европейската музикална сцена

03 октомври 2025, 11:22 часа 356 прочитания 0 коментара
България повежда регионална инициатива за по-добро представяне на артистите от Югоизточна Европа на европейската музикална сцена

SoAlive Music Conference & Festival и Флат Лайн Кълектив обявяват резултатите от двугодишното изследване Music Equality, което разкрива системната липса на представителство на артисти от Югоизточна Европа (ЮИЕ) в европейската музикална екосистема и предлага конкретни политики за преодоляване на географската дискриминация. Инициативата е ръководена от България и е в синхрон с целите на ЕС за приобщаване, равнопоставеност и културно разнообразие. 

Докладът стъпва върху 24 месеца интервюта, анкети и пазарни данни от Балканите, повторно проверени с партньори от Северна и Западна Европа. Допълнителен анализ на сектора на концертните пространства и живата музика потвърждава сериозен географски дисбаланс, който ограничава видимостта, достъпа до възможности и устойчивия растеж на сцената в ЮИЕ.

Въпреки че регионът обхваща над 55 милиона души и е сред най-бързо растящите музикални пазари в света, само българската музикална индустрия отбеляза ръст от 44% през 2023 г., най-високият в Европа според IFPI Global Report 2023, артистите от ЮИЕ остават почти невидими на музикалната карта на континента. През 2025 г. те представляват едва 0,6% от програмите на шест водещи европейски шоукейс фестивала (11 изпълнители от общо 1731). Системните бариери включват непрозрачни критерии за подбор, езикови изисквания и доминиращ западноевропейски контрол върху достъпа.

Още: Михаела Филева възпя "най-желания ерген" и заби "шамар" на клюкарите (ВИДЕО)

Снимка: iStock

Към това се добавя липсата на регионална селекция в стрийминг платформи като Spotify, Apple и YouTube, което прави балканските артисти почти невидими в редакторските плейлисти. Праговете за монетизация допълнително ощетяват по-малките пазари. Слабата институционална подкрепа, ограничен брой експортни офиси и малки възможности за мобилност, допълнително задълбочава изоставането на региона.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На базата на тези данни Music Equality предлага конкретни препоръки: въвеждане на критерии за географска справедливост в програмите Creative Europe и Music Moves Europe, целева мобилност и подкрепа за експортни офиси, прозрачни правила за подбор и гарантирано регионално участие в консултативни панели. Докладът препоръчва и пилотни инициативи за регионална селекция с дигиталните платформи, както и независим годишен мониторинг на географското участие в EU-финансирани културни дейности.

"Географската дискриминация не е абстракция. Тя се случва, когато талантът от цели региони остава невидим поради правила и практики, които не отразяват реалността на пазара. Music Equality предлага ясен, изпълним път към географска справедливост", коментира Рут Колева, ръководител на проекта. 

Стартирането на инициативата за решаване на проблема идва в ключов момент, а именно по време на SoAlive Music Conference, която ще се проведе от 14 до 17 октомври в София. Очаква се участие на европейски институции, включително еврокомисаря по културата Глен Микалеф. Това превръща предстоящия форум в стратегическа сцена за обсъждане на бъдещето на региона и реалното въвеждане на събраните доказателства в практическите политики на ЕС.

Цялото изследване може да видите и изтеглите тук: https://musicequality.org/

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика SoAlive Music Conference
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес