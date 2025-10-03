България повежда регионална инициатива за по-добро представяне на артистите от Югоизточна Европа на европейската музикална сцена

SoAlive Music Conference & Festival и Флат Лайн Кълектив обявяват резултатите от двугодишното изследване Music Equality, което разкрива системната липса на представителство на артисти от Югоизточна Европа (ЮИЕ) в европейската музикална екосистема и предлага конкретни политики за преодоляване на географската дискриминация. Инициативата е ръководена от България и е в синхрон с целите на ЕС за приобщаване, равнопоставеност и културно разнообразие.

Докладът стъпва върху 24 месеца интервюта, анкети и пазарни данни от Балканите, повторно проверени с партньори от Северна и Западна Европа. Допълнителен анализ на сектора на концертните пространства и живата музика потвърждава сериозен географски дисбаланс, който ограничава видимостта, достъпа до възможности и устойчивия растеж на сцената в ЮИЕ.

Въпреки че регионът обхваща над 55 милиона души и е сред най-бързо растящите музикални пазари в света, само българската музикална индустрия отбеляза ръст от 44% през 2023 г., най-високият в Европа според IFPI Global Report 2023, артистите от ЮИЕ остават почти невидими на музикалната карта на континента. През 2025 г. те представляват едва 0,6% от програмите на шест водещи европейски шоукейс фестивала (11 изпълнители от общо 1731). Системните бариери включват непрозрачни критерии за подбор, езикови изисквания и доминиращ западноевропейски контрол върху достъпа.

Снимка: iStock

Към това се добавя липсата на регионална селекция в стрийминг платформи като Spotify, Apple и YouTube, което прави балканските артисти почти невидими в редакторските плейлисти. Праговете за монетизация допълнително ощетяват по-малките пазари. Слабата институционална подкрепа, ограничен брой експортни офиси и малки възможности за мобилност, допълнително задълбочава изоставането на региона.

На базата на тези данни Music Equality предлага конкретни препоръки: въвеждане на критерии за географска справедливост в програмите Creative Europe и Music Moves Europe, целева мобилност и подкрепа за експортни офиси, прозрачни правила за подбор и гарантирано регионално участие в консултативни панели. Докладът препоръчва и пилотни инициативи за регионална селекция с дигиталните платформи, както и независим годишен мониторинг на географското участие в EU-финансирани културни дейности.

"Географската дискриминация не е абстракция. Тя се случва, когато талантът от цели региони остава невидим поради правила и практики, които не отразяват реалността на пазара. Music Equality предлага ясен, изпълним път към географска справедливост", коментира Рут Колева, ръководител на проекта.

Стартирането на инициативата за решаване на проблема идва в ключов момент, а именно по време на SoAlive Music Conference, която ще се проведе от 14 до 17 октомври в София. Очаква се участие на европейски институции, включително еврокомисаря по културата Глен Микалеф. Това превръща предстоящия форум в стратегическа сцена за обсъждане на бъдещето на региона и реалното въвеждане на събраните доказателства в практическите политики на ЕС.

Цялото изследване може да видите и изтеглите тук: https://musicequality.org/