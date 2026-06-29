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Орлин Павлов се завръща към клубното звучене с парчето "САМ" (ВИДЕО)

29 юни 2026, 17:57 часа 387 прочитания 0 коментара
Снимка: ПР
Орлин Павлов се завръща към клубното звучене с парчето "САМ" (ВИДЕО)

Орлин Павлов представи най-новия си музикален проект "САМ". Песента е динамичен денс поп сингъл с модерно клубно звучене и силен летен заряд.

Повече за парчето "САМ"

След години, в които публиката го познава предимно чрез неговите поп хитове и емоционални балади, артистът изненадва с проект, насочен към клубната сцена и съвременния денс саунд. "САМ" е песен, която носи енергия, настроение и свобода - комбинация, която я превръща в естествен саундтрак на лятото. Създадена в сътрудничество с Денис Попстоев, песента впечатлява с актуален аранжимент, модерен ритъм и запомняща се мелодия. Още след първото слушане "САМ" остава в съзнанието със своята лекота, емоция и заразителен припев.

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Новият сингъл е сериозна заявка за завръщането на Орлин Павлов към клубното звучене – територия, в която той отдавна не е представял нова музика. Именно това прави проекта толкова интересен както за неговите почитатели, така и за музикалните редактори, радиостанциите и клубните диджеи.

Песента съчетава всичко необходимо за един успешен летен хит – модерна продукция, разпознаваем артистичен почерк и мелодия, която провокира публиката да запее още от първото слушане.

 

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Орлин Павлов
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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