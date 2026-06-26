JAMAKABI (UK), LOGAN (UK), JAHMMI, NDOE, WOSH MC, ЯВКАТА, BISOLLINI и още десетки артисти на GOLOKA FEST vol.7

Един от най-автентичните хип хоп фестивали в България се завръща за своето седмо издание! Между 3 и 5 юли 2026 г. любимата поляна до Лясковския манастир отново ще събере феновете на хип хоп културата под открито небе в сърцето на България. Тази година GOLOKA FEST vol.7 ще бъде ударен от сериозна грайм вълна. Специално за фестивала от Великобритания пристигат Jamakabi и Logan, артисти, свързани с корените на грайм културата и лондонския ъндърграунд. Заедно с тях Jahmmi ще подсили атмосферата с денсхол, а NRG D ще внесе топлия реге заряд на сцената.

До тях застават и едни от най-ярките имена на родната сцена - NDOE, WOSH MC, ЯВКАТА, BISOLLINI, ЖЛЪЧ, ГРИГОВОР, ГЕНА, IMERA, EXC, ROOF RHYMEZ, SOPH, GERATA, YORGO, както и изгряващите SESSE, ANDRE, ELEM, ORFEY.

Освен силната музикална програма, GOLOKA FEST vol.7 подготвя MC CONTEST, HIP HOP QUIZ, BAR CYPHER с BAY LUBO, STREET базар, специални активности и още много изненади. По време на целия фестивал едни от най-свежите DJ в хип хоп средите ще се грижат за настроението между лайвовете и до късно през нощта.

Фестивалът се провежда в живописния район на Лясковец, близо до Велико Търново, на прохладна и зелена локация в Централна България, достъпна от всяка точка на страната. Посетителите ще могат да се възползват от безплатна къмпинг зона и паркинг, превръщайки трите дни на GOLOKA FEST в пълноценно фестивално преживяване сред природата.

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GOLOKA FEST е ALL AGES събитие и приветства както дългогодишни фенове на културата, така и новото поколение. Деца до 10-годишна възраст влизат безплатно, а повече информация относно условията за непълнолетни посетители можете да откриете на официалния сайт на фестивала.

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