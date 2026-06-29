60 години безпощаден рок от Scorpions пред препълнената зала в София (СНИМКИ)

Посланиците на рока Scorpions превзеха българската сцена за пореден път на 27 юни 2026 г. Публиката стана свидетел на забележително шоу по случай 60-годишния юбилей на бандата. Рудолф Шенкер, Клаус Майне, Матиас Ябс, Павел Манчивода и най-новото попълнение на групата - Мики Дий, оставиха пълната Арена 8888 зашеметена и признателна.

Фотограф: Александър Косев

Под мотото "60 години мир, любов и рок енд рол" легендарната германска група създаде незабравима атмосфера чрез мащабните визуални ефекти, впечатляващо светлинно шоу и безупречно музикално изпълнение.

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Scorpions откриха своето завръщане с песента "Coming Home", а вокалистът Клаус Майне предизвика бурни овации, когато я завърши с думите: "Coming Home to Sofia!". При ипълнението на песента "Make It Real" трибагреникът засия на огромните екрани, а фронтменът поздрави на български многолюдната публика с думите: "Добър вечер, София! Как сте? Драго ми е!"

Фотограф: Цветан Узунов

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За осми път рок легендите се върнаха в България, за да нажежат атмосферата с хитовете си. Хиляди гласове се сляха в едно при изпълнението на "Send Me an Angel" и "Wind Of Change", докато на видеоекрана се редяха символи на мира и разбирателството, подчертавайки съобщението на турнето - "Музиката превърна света в наш дом и това е нашия завет - мир, любов и рок енд рол".

Фотограф: Александър Косев

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Мики Дий взриви настъпилото лирично затишие в залата с експлозивно соло. Бившият барабанист на Motorhead демонстрира класата си и ни направи свидетели на сцена, неотстъпваща на кулминацията на филма "Камшичен удар". Музикалното възвисение на Мики създаде фурор, който преля в изпълнението на "Big City Nights".

След поздрава от вокала на групата - "Толкова години идваме в България! Обичаме ви от дъното на сърцето си!", публиката доказа, че любовта е взаимна, когато цялата зала запя "Still Loving You". Scorpions поставиха срелищен завършек на една незабравима рок вечер с "Rock You Like a Hurricane".

Текст: Александър Косев и Димана Пеева