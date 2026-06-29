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Мицкоски се прави на инспектор: Ще обикаля супермаркетите, заради цените

29 юни 2026, 17:40 часа 256 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мицкоски се прави на инспектор: Ще обикаля супермаркетите, заради цените

Македонският премиер Христиан Мицкоски заяви днес, че цените на продуктите в супермаркетите са основен приоритет за него и че ако е необходимо - анализът ще се извършва фактура по фактура, предаде македонското издание "Независен". „Това е щателна операция, която аз лично ръководя, и очаквам много скоро да има резултати, които ще бъдат видими на място“, каза Мицкоски. Той заяви, че правителството се задълбочава в този въпрос и че той лично участва в идентифицирането на около 6000 продукта, които са включени в статистиката.

Думите му дойдоха в отговор на журналистически въпрос относно цените на хранителните продукти в супермаркетите и дали се е срещал с дистрибутори и производители, който беше обявен след срещата с представител на супермаркетите преди около десет дни.

„Лично за мен това е основен приоритет“, каза Мицкоски.

Най-евтина ли е потребителската кошница в Северна Македония?

Мицкоски се позова и на данни на Евростат, според които основната потребителска кошница в Северна Македония е най-евтината в Европа.

„Най-евтиният, някъде около 49,7 процента от средното за Европа. Достатъчно ли е това? Не е, но опровергава всички онези, които не искат тази страна да успее и които не искат да видят Македония горда и напреднала и които са практически всички онези зли езици, които създават лоша мрачна атмосфера в обществото и такива данни, такива параметри опровергават тези антидържавни елементи в Македония“, каза Мицкоски.

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Според него обаче това не е достатъчно и че трябва да се работи по този въпрос. ОЩЕ: Добри новини за цените в Гърция: Ако сте на море там - възползвайте се

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Християн Мицкоски супермаркети Северна Македония цени на храните
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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