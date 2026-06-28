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Провалилата се финландска "победителка" на "Евровизия": Гласуването беше измама!

28 юни 2026, 22:10 часа 107 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Провалилата се финландска "победителка" на "Евровизия": Гласуването беше измама!

Мисля, че и вотът на публиката, и вотът на журито бяха манипулирани. Това обяви световноизвестната цигуларка Линда Лампениус, която заедно с Пете Парконен представиха Финландия на тазгодишната "Евровизия" и през цялото време, до самия финал, бяха фаворитите, сочени за безспорни победители в конкурса.

За всеобща изненада на финала Финландия остана на 6-о място, а "Евровизия 2026" беше спечелена от България и DARA. На второ място остана Израел, а на трето - Румъния.

В изказване пред шведския вестник Expressen финландската представителка Лампениус се усъмни в цялостната система за гласуване на финала.

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"Манипулация, измама, купени гласове"

"Мисля, че гласуването беше една измама и че зад него стоят купени гласове и всякакви глупости", категорична е цигуларката.

"Целта ми всъщност не беше да спечеля. В сегашната ситуация... Дания беше зад нас, Франция, която имаше най-добрия изпълнител в конкурса, беше далеч назад, Израел беше втори и беше на крачка от победата, Фелисия (Швеция) беше на 20-то място... Всичко на конкурса беше такава измама. Не разбирам нищо, не му вярвам", допълни финландката.

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"Не виждам никаква стойност в това кой е бил първи, трети, пети и така нататък, защото не мисля, че е истина", обяви Лампениус, заради която EBU направи специално изключение, разрешавайки й да свири на живо на цигулката си.

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Изявленията на Линда Лампениус е в пълно противоречие в цялостната ѝ позиция спрямо Израел и участието на страната в тазгодишното издание.

По време на "Евровизия" във Виена Лампаниус прегърна представителя на Израел Ноам Бетан в "Зелената стая" и го похвали за изпълнението и вокалните му умения. Тя също така обяви, че е много щастлива от класирането на Финландия, тъй като това е третият най-добър резултат за страната, но сега се оказва, че далеч не е толкова доволна, колкото е твърдяла.

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Финландия Евровизия Евровизия 2026 Линда Лампениус
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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