Разпродаденият концерт на Роби във Варна даде старт на националното му лятно турне

С впечатляващ концерт в Летния театър във Варна Роби откри националното си лятно турне. Вечерта събра на едно място въздействаща музика, висококачествена продукция, лични истории, много енергия и близостта с публиката, която Роби създава с лекота. Още с влизането си зрителите бяха посрещнати от голямото сърце — личният символ на Роби, който присъства и във визията на новия албум "Следа". Сърцето беше част от стилната сценография, а големите екрани отляво и отдясно на сцената приближаваха публиката до Роби и музикантите — до емоциите по лицата им, погледите и искреността в изпълненията.

Фотограф: Теодора Михайлова

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Роби премина през любими песни от репертоара си и представи част от музиката в новия си албум "Следа". В по-бавните песни Летният театър притаяваше дъх и преживяваше текстовете заедно с него, а в енергичните — пееше и танцуваше с пълна сила. След финала на впечатляващата вечер Роби отдели време на всички, които го очакваха за снимка, автограф или няколко думи.

Фотограф: Теодора Михайлова

Турнето на Роби

Интересът към турнето на Роби продължава да расте. Концертът в Сливен вече е напълно разпродаден, а Бургас и Пловдив уверено вървят в същата посока. За големия концерт на Роби в Зала 1 на НДК билетите също са изчерпани, но за всички столичани, останали без билет, концертът в Пловдив е чудесен повод за лятно пътуване и среща с Роби на живо.

От Monte Productions, организатор на турнето, споделят, че силният интерес показва, че публиката очаква Роби и в още градове. Екипът вече работи по нови концертни дати, които ще бъдат обявени скоро.

След Варна турнето продължава към Сливен, Дамасцена, Бургас и Пловдив, а кулминацията му ще бъде големият концерт на Роби в Зала 1 на НДК през октомври.

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