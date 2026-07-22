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SPICE Music Festival 2026 наближава – Бургас отново ще се превърне в столицата на музиката

22 юли 2026, 15:28 часа 599 прочитания 0 коментара
Снимка: SPICE Music Festival
SPICE Music Festival 2026 наближава – Бургас отново ще се превърне в столицата на музиката

Остават само няколко седмици до едно от най-очакваните музикални събития на лятото – SPICE Music Festival 2026. На 7 и 8 август Морска гара – Бургас отново ще събере хиляди фенове на музиката от 90-те и началото на новия век за два дни, изпълнени с незабравими хитове, емоции и фестивално настроение. И тази година сцената на SPICE Music Festival ще събере артисти, чиито песни и до днес звучат по радиостанции, клубове и фестивали по целия свят. 

Специалният акцент в тазгодишното издание е световната суперзвезда Luis Fonsi. Изпълнителят на глобалния феномен "Despacito" пристига за първи път на сцената на SPICE Music Festival. Песента, която промени историята на латино поп музиката, е най-гледаното музикално видео в YouTube за всички времена и се превърна в световен културен феномен с над 9 милиарда гледания. Освен "Despacito", публиката ще има възможност да чуе на живо и други от най-големите му хитове, превърнали Luis Fonsi в един от най-обичаните латино изпълнители в света.

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На 7 август публиката ще се срещне с Thomas Anders от Modern Talking, Jenny Berggren от Ace of Base, Right Said Fred, The Underdog Project, Oceana, Phats & Small и легендарния Leeroy Thornhill (ex-The Prodigy).

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На 8 август фестивалът продължава с неустоима международна селекция от изпълнители, сред които световната суперзвезда Luis Fonsi, певицата, победителка в Евровизия 2004 Ruslana, Shantel & Bucovina Club Soundsystem, Captain Jack, Rednex, Dante Thomas и Jody Bernal.

SPICE Music Festival и тази година ще предложи разнообразна музикална програма – от емблематичния поп и евроденс на 90-те, през клубната електронна сцена, до латино ритмите, които ще ви подарят две вечери с много танци и незабравими емоции.

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Фестивалът се утвърди като едно от най-значимите летни музикални събития в България, привличайки публика от цялата страна и чужбина. Уникалната атмосфера на Бургас, срещата с изпълнители, белязали няколко поколения, и специалното фестивално изживяване и тази година ще превърнат SPICE Music Festival в традиционна и задължителна спирка в културния календар на лятото.

Организаторите напомнят, че билетите за фестивала са в продажба, а интересът към тазгодишното издание е изключително голям – побързайте да вземете своя билет още сега на https://tickets.spicemusicfest.bg/.

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фестивали Spice Music Festival концерти
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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