Войната в Украйна:

Коледа в музика: Дамян Попов и Миа връщат детските спомени с "Коледен звън" (ВИДЕО)

08 декември 2025, 10:12 часа 218 прочитания 0 коментара
Коледа в музика: Дамян Попов и Миа връщат детските спомени с "Коледен звън" (ВИДЕО)

В началото на декември прозвъня "Коледен звън", новата празнична песен, която Дамян Попов представя заедно с Миа. Двамата артисти, вече познати с няколко успешни общи проекта, този път споделят нещо много лично, песен, която ги връща към годините на тяхното детство.

Текстът и музиката на "Коледен звън" са подарък от техните преподаватели – семейство Струнджеви, които са ги изграждали като музиканти още от най-ранните им години. Дамян и Миа са изпълнявали песента като малки, обичали са я искрено и са я носили като скъп спомен през годините. Днес двамата решават да ѝ дадат нов живот, превръщайки една мелодия от детството си в съвременна поп интерпретация, изпълнена с топлина и истинско коледно настроение.

Снимка: PR

Още: Пламен Бонев - De La Bona отваря врати към "Свят различен" (ВИДЕО)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Изпълнителите се сработват с лекота, водени от близостта помежду им и изграденото дългогодишно доверие. Миа е най-близкият човек за Дамян както на сцената, така и извън нея. Новата версия на „Коледен звън“ е създадена с музика и аранжимент на Емил Струнджев и текст на Светлана Струнджева, а звукозаписът и мастеринга са поверени на Ани Пешева от Pro X Studio. Видеото, режисирано от Добромир Николов, пренася песента в топла празнична атмосфера, улавяйки нежността в изпълнението и естествената им близост. Снимките носят своя коледна романтика и пресъздават онова уютно настроение, което двамата изпълнители искат да подарят на публиката.

Коледа винаги е имала особено място в сърцето на Дамян. "Рождество Христово за мен е най-прекрасният празник, който може да съществува. То е магия, доброта, светлина", казва той.

Тази година изпълнителят преживява празника по особено емоционален начин. За първи път украсява дома си сам и признава, че го е направил с огромно вълнение, така че всичко около него вече е потънало в коледен дух. Обикновено се прибира в родния край, но този път ще бъде домакин на семейството си и очаква няколко дни, изпълнени със смях, уют и ценни моменти заедно.

Още: Микс от трап, китари и фолклорен хор: Песен на Deep Zone Project с впечатляващо ВИДЕО

В края на годината декемврийските дни естествено водят към равносметка и размисъл, а за Дамян този период е още по-специален, защото съвпада и с неговия рожден ден. Той признава, че тази година не е била лека, но вярва, че именно трудностите учат човек да вижда красивото и да продължава напред. Още в началото на годината си е поставил за цел да бъде по-продуктивен, по-активен и по-смел. След успеха на „Do It All Again“, която звуча в Турция, Гърция и Румъния, той продължава с поредица от нови проекти. "Коледен звън" е част от тази вълна, а по повод личния му празник на 21 декември Дамян подготвя специална изненада – нова песен, озаглавена "Слушай сърце". За следващата, 2026 година, певецът си е поставил нови творчески цели и вече работи по три песни, които планира да представи. Това е обещание, което дава както към феновете си, така и към самия себе си.

В духа на Коледа изпълнителят отправя своето послание:

"Пожелавам на хората да бъдат добри към себе си и към тези, които обичат. Нека са здрави и да помнят, че когато вярата им е силна, Всевишният е винаги с тях."

Още: "Този град" бележи нова ера за Керана и Космонавтите (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Дамян Попов Българска музика музика Миа
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес