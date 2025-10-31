Войната в Украйна:

31 октомври 2025, 11:22 часа
"Остава" представиха албум с акустичния си концерт от 2010 г.

"Остава" споделят нещо специално с всички свои почитатели - това е акустичният им концерт от 2010 година в SOFIA LIVE CLUB, който излиза за първи път официално като албум. Записът е направен в един от най-близките и искрени моменти в историята на групата. Концерт, в който характерното за "Остава" звучене придобива нови нюанси, топлина и интимност. 

Албумът включва както любими песни на публиката като "Sex in the Morning", "Понеделник", "Шоколад", "Мъничко човече", "Ще дойдеш ли с мен", така и редки концертни изпълнения, които групата не свири често на живо. Сред тях са "Baby", "Mexico", "Stop", "Огледало", "Tomorrow", "Мини тяло", "Фалшиво тяло", "Rock & Roll Song Designer" и "Mono".

"Това е нашият подарък за всички, които през годините ни подкрепят и пеят с нас. Тези песни носят спомена от една специална вечер, в която всичко беше честно, близко и живо. Радваме се, че можем най-после да я споделим", разказва Свилен Ноев.

Издаването на концерта идва малко преди появата на най-новия студиен албум на групата. Те ще го представят първо в София с концерт на 5 декември в клуб ДОМ, след което ще гостуват в Пловдив на 11 декември, в Стара Загора на 27 декември и в Бургас на 28 декември. 

Акустичният концерт на "Остава" от 2010 г. вече е достъпен във всички дигитални платформи и е специален жест към публиката, която продължава да споделя музиката и историите на групата вече повече от три десетилетия.

БИЛЕТИ за концертите могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Албумът е достъпен тук: https://ostava.bfan.link/akustichno

Яна Баярова
