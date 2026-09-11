Вучич: Ще подам оставка, но като се върна от САЩ

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка след завръщането си от Съединените американски щати на 25 или 26 септември, съобщи РТС. „Искам да започна кампанията като обикновен гражданин“, подчерта Вучич и отбеляза, че иска демократична игра и всеки гражданин може да прецени на кого ще се довери. Въпреки това едни от последните му решения са да раздаде пари на хората предизборно в очевиден опит да си купи подкрепа.

Ръст в пенсиите

Президентът Вучич заяви, че от 1 декември пенсиите ще бъдат увеличени със 7,5 процента и посочи, че непрекъснатият ръст на пенсиите продължава. „Опитваме се да поддържаме пенсиите си на нивото на заплатите си, мислим за бъдещето, а не за изборите“, казва Вучич.

Увеличение на заплатите в публичния сектор

От 1 декември заплатите в държавния сектор ще се увеличат с осем процента, докато заплатите на служителите в социалната закрила, т.е. в центровете за социална работа и домовете за възрастни хора, ще бъдат увеличени с 12 процента, каза президентът. „Тези хора вършат изключително трудна работа. Забравихме ги в предишни години, извинявам им се“, каза Вучич. Той посочи, че инфлацията на годишна база няма да надхвърли три процента, така че увеличението ще бъде значително.

Вучич заяви днес, че от 1 януари 2027 г. минималната нетна заплата в Сърбия ще бъде 600 евро, или около 71 000 динара. ОЩЕ: След близо две години протести: Вучич официално разпусна парламента и насрочи нови избори