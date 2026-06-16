Остават броени дни до старта на лятното турне на група "Молец"

Обратното броене започна – остават само няколко дни до първия концерт от лятното турне "Tам където" на "Молец". На 20 юни във Vidas Art Arena в София дуото ще постави началото на поредица от специални музикални събития, които ще завладеят още четири български града в следващите месеци.

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Предстоящите концерти са естествено продължение на успешната поредица от акустични вечери през зимата, но този път срещата с публиката ще бъде различна. Летните сцени дават възможност на "Молец" да представят музиката от албума „Параклис“ в нейния пълен блясък – с оригиналното звучене на песните и с концепция, създадена специално за големи пространства и открити сцени.

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Началото на турнето съвпада с най-светлия период в годината – дните около лятното слънцестоене. Именно тогава стартира и пътят на концертната поредица, която ще премине още през Стара Загора (Летен театър, 27 юни), Пловдив (Античен театър, 15 август), Бургас (Летен театър, 30 август) и Варна (Летен театър, 5 септември).

Всеки концерт е замислен като цялостно преживяване, в което музиката е преплетена с поезия и хореография, за да разгърне посланието на албума по нов, незабравим за феновете начин.

С тези спектакли "Молец" ще пренесат историята на "Параклис" извън стените на концертните зали. Проектът, който през последните месеци намери своя път към сърцата на хиляди слушатели, ще се пренасе на открито, където музиката ще оживее в нова среда – сред залезите, звездното небе и енергията на лятото. Така всяка от петте спирки ще се превърне в поредна вълнуваща глава от историята на албума и в нова възможност за среща между артистите и тяхната публика.

Билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.bg и OMV.

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