Плейлист за всяка жена: 5 парчета на Iron Maiden, които носят дамско вдъхновение

Клишираното разбиране за хеви метъл музиката някак винаги изключва тя да е подходяща за дамите, тъй като в нея има тежки рифове, мощни вокали и ритъм, който по-скоро би те накарал да се втурнеш в нападение, отколкото да изпаднеш в размишления. Истината обаче е друга. Така наречената тежка музика често достига до точните кътчета на душата и може да те накара да размишляваш дълго и задълбочено. Някои банди са царе в това отношение и великаните от Iron Maiden са един от най-показателните примери.

С 46-годишна история зад гърба си, продължаваща концертна дейност и безкрайна енергия Iron Maiden доказват, че са основен стълб в историята на хеви метъла и като такъв е ключов за музикалното развитие на няколко поколения меломани. Сред тях, разбира се, и огромно количество дами.

Как Iron Maiden вдъхновяват жените

С посланията си. Да, качествената музика не носи само наслада за слуха. Текстовете на песните и посланията в тях са в състояние да променят дори мирогледа на човек. Някои от хитовете на Iron Maiden са перфектни за дамски плейлист, защото "говорят" на теми, които са близки до женската същност.

Представям ви пет парчета от богатия музикален каталог на Брус Дикинсън и компания, в които се откриват теми, които са неизменна част от живота на съвременните жени. Жени, които са силни, но не се притесняват да демонстрират и слабост. Жени, които не се страхуват да мечтаят и които са се научили да разпознават безпогрешно хората, на които могат да разчитат.

"Wasted Years"

Началото на този своеобразен женски плейлист идва с "Wasted Years" от 1986 г., част от албума "Somewhere in Time". Основната тема в песента е за носталгията и нуждата човек да живее в настоящето, а не да гледа назад. Няма смисъл да съжаляваме за моменти от миналото, защото така пропускаме ценни възможности в настоящето.

Песента е създадена след труден период на групата, която преминава през почти едногодишно турне. Техните преживявания се трансформират в парчето, създадено от китариста Ейдриън Смит.

"Infinite Dreams"

"Infinite Dreams" от албума "Seventh Son of a Seventh Son" е песен за плашещата неяснота къде е истинската реалност - в живота, който живеем, или в онзи, който виждаме в сънищата си. Възможно ли е да загубим връзка с реалността и да не успеем да се събудим от съня?

Авторът на текста в "Infinite Dreams" е Стив Харис, който разглежда смъртта не като тъжен край, а като преминаване в друго състояние на същестуване. Дори чисто ритмично песента прилича на сън - започва леко, преминава през епизод на хаотичност и стига до грандиозен финал.

"Flight of Icarus"

Парчето е част от албума "Piece of Mind" (1983). Историята е свързана с мита за Икар, който е затворен с баща си Дедал в двореца Кносос на о-в Крит. За да избягат, двамата си правят крила от пера и восък, за да отлетят. Уви, Икар не се вслушва в съвета на баща си и прелита твърде близо до Слънцето, като така восъкът в крилете се разтапя, Икар пада и умира в морето.

Песента на Iron Maiden обаче е по-скоро свободна интерпретация на този мит и разглежда въпроса за вечната "битка" между младостта и старостта, опасната цена на свободата в стремежа ни да достигнем Слънцето (личната ни висша цел), макар да знаем, че то може да ни убие.

"Brave New World"

Песента от едноименния албум от 2000 г. ни среща с реалността на един "изчистен" и почти перфектен свят, в който обаче липсва "душата". В парчето се говори и за самотата на човека сред многобройната тълпа - момент, в който липсва връзката между хората.

Може би "Brave New World" може да се разглежда и като предупреждение към хората, които в стремежа си да си осигурят тотален комфорт и сигурност, може да загубят свободата и чистотата на емоциите си.

"Blood Brothers"

"Blood Brothers" също е част от албума "Brave New World" и е написана от Стив Харис след смъртта на баща му. Текстът на парчето говори за това как духът на най-близките ни, които сме изгубили, продължава да живее в нас и че всички ценности, които сме "приели" от тях, оформят същността ни.

И макар поводът да е тъжен, "Blood Brothers" всъщност ни казва, че всяко изпитание може да бъде преборено, ако се държим един за друг и се подкрепяме.

И какво излиза? Посланията в тези конкретни емблематични парчета на Iron Maiden (но и в цялата дискография на бандата) могат не просто да докоснат женската душа, но и да я направя по-силна, по-философски настроена и по-подготвена за изпитанията на живота.

Е, да, тези послания са универсални, защото музиката е универсално изкуство. И точно поради това всеки човек може да открие своето "зрънце" истина, да чуе онази дума, която да попадне точно на мястото си и да създаде онази неописуема връзка между музиката и човека.

А знаете ли кога тази връзка става още по-силна? Когато можеш да чуеш на живо онези песни, които истински те вълнуват. Да ги преживееш заедно с групата и с другите десетки хиляди меломани около теб. Както ще се случи на 26 май на Национален стадион "Васил Левски" с най-големите хитове от албумите на Iron Maiden до 1992 г.