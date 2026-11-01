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38-годишна гласува вместо майка си и баща си, а после пъхна бюлетините в чантата си

01 ноември 2026, 15:15 часа 735 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
38-годишна гласува вместо майка си и баща си, а после пъхна бюлетините в чантата си

Интересна информация дойде от ОДМВР - Шумен по повод куриозен случай, разиграл се в изборна секция в село Тъкач, област Шумен по време на президентските избори на 1 ноември 2026 г. По данни на местната полиция се е стигнало до бързо производство за нарушение на изборното законодателство. Около 13:00 часа днес служител на РУ – Каолиново е получил информация, че жена на 38 години от село Тъкач, е упражнила правото на глас от името на други двама.

Хем гласува за двама, хем си прибира бюлетините

Снимка: БГНЕС

Незабавно е насочен полицейски екип за проверка на място. При извършените действия е установено, че докато упражнила правото си на глас, жената е гласувала от името на своите родители, които не са присъствали в избирателната секция. С намерение да пусне малко по- късно бюлетините в избирателната урна, тя ги прибрала в дамската си чанта. В хода на проверката бюлетините са иззети. Работата по документиране на случая за престъпление по чл. 168 от НК продължава под ръководството на компетентната прокуратура.

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През деня има съобщения и за други куриозни случаи, като единият е за мъж, който отишъл да гласува, но се оказало, че в списъците е посочен като починал. В Хасково пък мъж бе хванат да снима вота си, а след това гласът му бе обявен за невалиден.

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Шумен бюлетини гласуване президентски избори 2026
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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