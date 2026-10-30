Ерата на "Bangaranga" свърши: DARA пусна новата си песен (ВИДЕО)

Освен, че спечели "Евровизия", "Bangaranga" се превърна и в световен хит. Сега обаче победителката от Виена 2026 DARA представи на света следващия си сингъл.

"BAD IDEA" беше представена днес, като към песента се подготвя и видеоклип, който ще бъде готов скоро.

"Толкова дива, толкова свободна, просто ме остави да бъда... лошата ти идея", пее DARA.

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Песента е написана от самата DARA, заедно с Виктор Тел, Линеа Содал и Туан Рей.

Новият проект беше загатнат от самата победителка на "Евровизия", която напоследък говори за нов творчески период и различна ера в кариерата си. Както тя самата разкри, месеците след конкурса са били особено интензивни, тъй като е работила усилено над предстоящите си музикални проекти.

Според споделен фрагмент от самата DARA от процеса по заснемане на видеото към песента, кукерите отново ще присъстват във визулното представяне и на първия й сингъл след "Bangaranga".

ДАРА и Илиас Кокотос ще говорят за пътя от победата на "Евровизия" до международния успех на SoAlive Music Conference 2026