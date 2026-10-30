Броени дни до новата ни среща с Марко Мендоса

На 2 ноември Марко Мендоса - музикантът, свирил с Thin Lizzy, Whitesnake и The Dead Daisies, ще се срещне с българската публика по покана на Sofia Music Enterprises. Tой ще излезе на сцената на клуб Rock'n'Rolla със собственото си шоу, а специален гост на вечерта ще бъде родната банда Elite.

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Ето и графика на концерта:

19:00 – Отваряне на вратите

20:00 – Elite

21:00 – Marco Mendoza

22:30 – Очакван край на шоуто

Билети все още могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от:

- 40 € за място във VIP сепаре или Golden Circle зоната пред сцената

- 30 € за място в останалата част на клуба

За да запазите седящо място в която и да е част на клуба, е необходимо да направите предаварителна резервация на телефон 0888 131 318. В случай че има останали налични, билети ще се продават и на касата на клуба.